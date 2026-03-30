Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca: "Soy el que llama al presidente y le digo que era el momento del cambio de Arrasate"

Pablo Ortels sigue confiando en la plantilla y confía en conseguir la permanencia en primera división. El director deportivo del club está centrado en el presente para cumplir con el objetivo de seguir en la máxima categoría del fútbol español. "La realidad es que estamos en una posición que no es la que nos gusta pero estamos enfocados en el próximo partido con nuestra gente en Son Moix. Martín dijo que teníamos un mini torneo de doce jornadas y estamos en eso"

partido

Destitución de Arrasate

Ortells ha aclarado que la decisión de destituir a Jagoba Arrasate fue suya y en ningún caso impuesta por el presidente del club. "Yo soy el que llamó al presidente y le digo que era el momento de ese cambio, hablé con Jagoba y se lo dije. Tenemos una relación muy buena y hablamos mucho. Son situaciones extraordinarias y se resuelven al momento".

Futuro de Ortells

Ortells deja su futuro en manos del presidente del club para no perder tiempo en una cuestión que entiende no es prioritaria. "Lo que vaya a pasar conmigo no me preocupa, si el presidente un día piensa que Pablo Orells no tiene que seguir en el Mallorca hablaré con él. No me quita el sueño cero que esté o no vaya a estar, no me preocupa, no tiene que ser una preocupación".