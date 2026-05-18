El Real Mallorca, al borde del descenso a Segunda

El Real Mallorca se hunde y ya poco puede hacer por salvarse, aunque aún hay alguna posibilidad remota. Tras la derrota este domingo en Valencia ante el Levante (2-0), el club bermellón volvió a mostrar su peor cara entre lágrimas y gritos de enfado de la afición.

El Mallorca queda así en manos de un milagro o una carambola imposible, aunque con mínimas posibilidades de quedarse en Primera. Los bermellones ya no dependen de si mismos, aunque la salvación pasa por ganar al Oviedo en Son Moix este próximo fin de semana.

Al terminar el partido de este domingo, el argentino Martín Demichelis, entrenador del Mallorca, aseguró que quiere quedarse en el equipo bermellón y reconstruir “pase lo que pase” después de la derrota de este domingo contra el Levante, que deja al equipo descendido virtualmente.

“Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarse. Quiero quedarme y reconstruir pase lo que pase. Me siento feliz en la isla”, aseguró en la rueda de prensa posterior al partido en València. “A esperar el milagro matemático y la institución decidirá que es lo que le conviene al Mallorca”, apuntó.

“Nos debemos por obligación terminar ganando en la Liga. Después, si nos alcanzarán los puntos o no… Las matemáticas no van a depender de nosotros. Desde que llegamos hemos sacado el 50 % de los puntos. Nos debemos como equipo regalarles un triunfo a la afición mallorquinista”, apuntó el argentino.

El técnico reconoció que es difícil hacer un análisis en público “porque hiere, hace mal”: “Lo primero que quiero es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca, hoy vino muchísima gente a apoyarlos y cometimos errores al igual que en la cancha de Getafe”.

“Hace una semana dominamos al Villarreal, merecíamos dos puntos (más), pero es el fútbol y la vida. Cometimos un error grosero que pone con mayor tranquilidad al equipo rival y mayor nerviosismo a nosotros. El rival se sintió cómodo con su gente y el ritmo de partido. Agradecer el apoyo y pedir disculpas”, expresó.

Sobre el partido contra el Levante, dijo que arrancaron "bien, dominando en cuanto a la posesión y posición" pero que después llegó el "error" de David López en el 1-0, que dijo que fue "más emocional que de ejecución". "El Levante se defendió bien y fuimos más a la desesperada que por juego”, resumió.

“Cometimos un error lastimosamente, por eso cambié a David, no por el error, sino porque no lo veía preparado emocionalmente para seguir. Aposté por Javier que a pesar de su debut lo hizo a grandísimo nivel, ahí movimos la pelota mejor, pero sin herir. Volvieron las lesiones y me acomodé a cambios físicos, no técnicos", explicó.

“Sí pienso que había mimbres para jugar en Primera División. Perdimos a muchos jugadores. Creo que los chicos lo han hecho muy bien, Javier (Olaizola) lo hizo todo bien y Calatayud ha estado muy bien. Hay un gran futuro con los chicos a la hora de reconstruir un plantel independientemente del entrenador que esté el año que viene”, finalizó.