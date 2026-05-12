Fútbol sala

Tirado: "Ya trabajo para que el Palma vuelva a champions"

El presidente del club valora los tres títulos de champions y tres intercontinentales

Paco Muñoz

Palma |

José Tirado ya prepara la vuelta a Champions tras perder la final el pasado domingo. El presidente del Illes Balears Palma Futsal da valor los tres títulos conseguidos y a los tres en la Intercontinental. El objetivo del máximo responsable del club pasa por jugar la final por el título de liga para asegurarse una plaza para participar en la máxima competición europea la próxima temporada. "Ya estoy trabajando para volver. Cada año queremos intentar mejorar. España hemos jugado siete finales sin ganar ninguna y en la champions de cuatro finales hemos ganado tres y tres intercontinentales"

Vadillo

Tirado confía en la continuidad del Antonio Vadillo aunque es consciente que no puede cerrarle las puertas si le llega alguna propuesta ambiciosa. La intención es que el grueso de la plantilla continúe la próxima temporada. "Vadillo se ha ganado el derecho a poder decidir de forma inmediata si por ejemplo le llamase la selección española".

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