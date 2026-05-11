Demichelis: "Vamos a ir a ganar a Getafe"

Martín Demichelis tiene claro que su equipo saldrá a sumar los nueve puntos en juego empezando por el partido del miércoles en Getafe. El técnico del Real Mallorca centra sus esfuerzos en sacar el máximo rendimiento a su equipo para no estar pendiente de otros resultados de equipos implicados en el descenso. Los isleños jugarán dos partidos seguidos lejos de Son Moix ante Getafe y Levante y cerrarán la temporada en casa ante el Oviedo. El margen con el descenso que marca el Deportivo Alavés es de dos puntos. "Vamos a salir a ganar en Getafe, no vamos a ir a defender. Mi equipo sale a presionar y es valiente. A mi me gusta ese fútbol que creo que nos acerca a ganar. No vamos a ir a Getafe a escondernos y dejar que pase el tiempo. No me conformo con el empate".

Llamamiento a la afición

Demichelis aprovechó su última comparecencia pública tras el partido ante el Villarreal para hacer un llamamiento pensando la última jornada en casa ante el Oviedo. "El 24 el estadio tiene que estar repletísimo de gente. Tiene que venir todos los mallorquines, los que apretaron todo el año y los que nos hicieron el recibimiento.El 24 de mayo tienen que estar todos acá y poder abrazarnos después del partido".