Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma de Basket: "Confío en el equipo pero con catorce derrotas seguidas merecemos descender"

Palmer Basket y Fibwi Palma jugará una final el viernes en el Palau Municipal de Son Moix. La salvación de ambos equipos pasa por conseguir la victoria. No obstante, la victoria de Tizona ante Cartagena también evitaría el descenso del equipo que pierda el partido. Martí Vives tiene plena confianza en su equipo a pesar de las trece derrotas consecutivas que suman. El director deportivo del Fibwi Palma espera romper la racha de derrotas en la última jornada para no depender de la victoria de Tizona. "Estoy tranquilo y manteniendo la normalidad. En las primeras catorce jornadas el equipo sumó ocho victorias. Analizo el rendimiento del equipo y el trabajo deñ día a día. Normalmente durante la temporada se dan partido ajustados y de estos ha sido trece. Salva Maldonado decía que todo al final se equilibra. Nosotros tuvimos cinco partidos ajustados en las primeras jornadas y los gana,os, luego tuvimos partidos ajustados y no los ganamos.Hemos ganado tres partidos en los últimos 22 partidos. Ambos equipos estaríamos la permanencia si Tizona derrota a Cartagena. Yo confío en el equipo. No nos merecemos descender de categoría porque en la pista ele quipo ha merecido más, si perdemos catorce derrotas seguidas nos merecemos descender a segunda feb"

Entradas a 10 euros

Los socios del Fibwi Palma tienen garantizada su entrada a 10 euros. El acuerdo entre ambos clubes está cerrado para presenciar un partido que será clave si Tizona no consigue derrotar a Cartagena. El Palmer Basket jugará de local y la previsión es que puedan acudir unos tres mil aficonados a las gradas de Son Moix.