Joan Aguiló: "Ojalá los responsables del Mallorca se vayan hoy"

Joan Aguiló tiene claro que el Real Mallorca puede descender a segunda división por méritos propios. El expresidente de la asociación de copropietarios del estadio Luis Sitjar lamenta que el equipo haya desaprovechado numerosas ocasiones para sellar la permanencia en primera división. "Pensaba hace cuatro jornadas que el Mallorca estaba salvado porque teníamos el calendario más favorable. Los otros han aprovechado jugarse la vida y nosotros no. La afición es la única que se ha portado de primera. Lo peligroso con la rutina que llevan pueden perder con el Oviedo.

Venta del club

Aguiló espera que la actual propiedad del club tome la decisión de dejar el club después de diez años. El expresidente de la asociación de copropietarios del estadio Luis Sitjar lamenta la gestión del club con un tercer descenso a la vista si no lo evita una carambola milagrosa. El Real Mallorca necesita en la última jornada sumar los tres puntos ante el Oviedo, que Getafe y Girona derroten a Osasuna y Elche respectivamente y que el Levante no pierda en Sevilla ante el Betis en la última jornada que se disputará el próximo sábado a las nueve de la noche. "No hay presidente, tenemos un presidente ausente. No tenemos un presidente que sea capaz de animar bajando al vestuario. Este señor es más frío que un tímpano de hielo. Ojalá se fuesen hoy porque habría un revulsivo. Nunca hemos sabido donde va el Mallorca con esta propiedad"