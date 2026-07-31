El Baleares incorpora al extremo zurdo Izan Llinares para reforzar su plantilla
El jugador, de 22 años y 1,76 metros de altura, llega procedente del CD Alcoyano, donde la temporada 2025/26 disputó 35 partidos firmando 5 goles y 6 asistencias.
Formado en la cantera del Valencia CF, Llinares ha continuado su crecimiento pasando por clubes como el Torrent CF y el CD Castellón B, acumulando experiencia en categorías nacionales.
Según ha destacado el club balearico, se trata de un futbolista "con velocidad, desborde y recorrido por banda, capaz de actuar tanto como extremo como carrilero. Su juventud, ambición y proyección le convierten en una incorporación de presente y futuro".
Su director deportivo, Marc Julià, ha asegurado que Izan es un futbolista "con mucho desborde, velocidad y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno", añadiendo que están convencidos de que "nos aportará profundidad, trabajo y mucha energía por banda".