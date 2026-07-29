El ala-cierre Júlio Zanotto se convierte en la nueva incorporación del Palma Futsal

El brasileño, de 30 años y con pasaporte armenio, llega del Kairat Almaty tras conquistar la liga de Kazajistán siendo el máximo asistente con 43 pases de gol. Zanotto ficha por dos temporadas más una opcional.

El jugador llega a Palma con la carta de libertad tras finalizar su contrato con el Kairat Almaty. Su fichaje permite cubrir una de las posiciones marcadas como prioritarias por el cuerpo técnico: la de ala-cierre armador.

De origen brasileño e internacional absoluto con la selección de Armenia, es un jugador ambidiestro, una cualidad, según ha expresado el club, "especialmente valiosa para la circulación del balón y que le aporta una gran variedad de recursos en la pista".

En sus dos temporadas en Almaty conquistó dos títulos de liga y dos Supercopas de Kazajistán, además de finalizar como máximo asistente de la competición doméstica en ambas campañas. En el último curso lideró la clasificación con 43 pases de gol, hasta alcanzar un total de 91 asistencias durante su etapa en Kazajistán.