Vicent Canals: "Costas nos ha denegado la autorización de las instalaciones de Un Mar de Posibilidades"

Vicent Canals y Ana Serapio han acudido a los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para analizar como ha sido la temporada número 22 del programa social Un Mar de Posibilidades del Club Náutico de Ibiza y para confirmar una noticia que ha dejado preocupada a buena parte de la sociedad pitiusa y es que Costas ha denegado la autorización de las instalaciones del programa en la playa de Talamanca de la ciudad de Ibiza.

En este sentido, Canals ha confirmado que recurrirán a través de sus abogados la decisión que llega desde este organismo que depende directamente de la Consellería balear del Mar y ha aprovechado para reclamar "ayuda institucional" para garantizar la continuidad de un programa que este año ha atendido a 418 personas, lamentando además "las dificultades administrativas que han acompañado históricamente a la iniciativa durante sus más de dos décadas de historia".

Un Mar de Posibilidades ha llegado este año a más de 400 personas | Redacción

De hecho, los coordinadores de Un Mar de Posibilidades han explicado que "para encontrar una solución que mantener el programa en Talamanca" ya han informado al Consell d’Eivissa de la situación y que confían en recibir ayuda para gestionar el problema "porque es del todo inconcebible que en Ibiza podamos tener beach clubs, hamacas o casi de todo y no podamos tener un trocito de mar dedicado a la sociedad ibicenca y a las personas que más lo necesitan".

No en vano, la denegación pudiera estar relacionada "con las condiciones para ocupar una zona de dominio público, donde las instalaciones deben cumplir, entre otros requisitos, con su carácter desmontable" y por ello, el propio Canals ha asegurado que desde Un Mar de Posibilidades se está dispuestos "a modificar el proyecto tantas veces como resulte necesario siempre y cuando la administración indique cuál es la fórmula que permitiría garantizar su continuidad en el espacio en el que actualmente estamos y con el que todo el mundo nos asocia".

Un Mar de Posibilidades ha llegado este año a más de 400 personas | Redacción

Por todo ello, tanto Serapio como Canals confían en que finalmente pueda encontrarse una salida, "como ya ha sucedido en anteriores ocasiones", aunque también ha reconocido que supone "otra piedra en el camino" justo en una de las temporadas con mayor actividad de Un Mar de Posibilidades, "que ha atendido este año a 418 usuarios, entre personas mayores, menores y adultos con diversidad funcional, personas con problemas de salud mental y colectivos en riesgo de exclusión social, demostrando gracias también al trabajo de los voluntarios, que el mar y las actividades náuticas sirven como herramienta terapéutica y de inclusión".