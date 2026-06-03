Verónica Castelló: “Cada año hay menos plazas en formentera.eco, así que es clave tramitar la autorización con antelación”

Verónica Castelló, consellera de Movilidad de Formentera, ha explicado en el espacio Formentera al día de Onda Cero cómo están siendo los primeros días de una nueva temporada del sistema de regulación de entrada, circulación y estacionamiento de vehículos en la isla que funciona con gran éxito desde su puesta en marcha en 2019.

Este año formentera.eco ya ha superado ya las 20.500 autorizaciones aprobadas para la temporada 2026, dentro de un total de 22.451 solicitudes tramitadas desde la apertura del periodo el pasado mes de abril, y en este sentido, Castelló, ha asegurado que el ritmo de solicitudes es "similar al de las tres últimas temporadas", aunque también ha recordado que "el volumen total se ha duplicado respecto a los primeros años del sistema, pasando de 30.000–35.000 trámites anuales a cerca de 60.000 debido sobre todo a que el sistema cada vez es más conocido entre residentes, trabajadores y visitantes".

Imagen de la página web de Formentera.eco | Redacción

Además, la consellera ha confirmado que ha habido 1.395 solicitudes denegadas "que corresponden en su mayoría a expedientes incompletos o no subsanados" y que los residentes de Formentera "suman ya 10.531 autorizaciones", por lo que también ha aprovechado para "recomendar realizar el trámite con antelación ante la reducción progresiva del techo de vehículos".

Por otro lado, sobre uno de los puntos más sensibles como es la gestión de las autorizaciones para trabajadores no residentes, que hasta ahora se descontaban del cupo de visitantes, Castelló ha recordado que este sistema "bloquea plazas durante toda la temporada sin rotación diaria, motivo por el que el Consell planteó crear una tipología específica para este colectivo" y ha incidido en que "este año se reforzará el control de las autorizaciones de larga duración —hasta 122 días— tras detectarse en 2025 que casi 60 vehículos no habían pasado ni una sola vez por las cámaras de control".

Becas, ayudas, y una nueva plataforma digital con toda la oferta de la isla

Por otro lado, el Consell de Formentera ha reforzado el servicio de asesoramiento en vivienda, ofreciendo atención jurídica y técnica para resolver dudas en cuestiones civiles, penales y administrativas, acompañar en trámites y facilitar el acceso a ayudas y recursos y ofrecer apoyo a personas con dificultades económicas, información sobre cláusulas abusivas y mediación residencial y comunitaria y para el que se puede solicitar cita previa en el 971 321 271.

Además, hasta el 9 de julio se pueden presentar las solicitudes para la Beca de Investigación 2026 en patrimonio cultural, dotada con 8.500 euros, dirigida a personas con titulación universitaria que presenten proyectos inéditos sobre patrimonio histórico, inmaterial o documental; y para las ayudas y becas para estudiantes del curso 2025‑2026, destinadas a compensar la doble y triple insularidad, incluyendo apoyo a estudiantes que cursen estudios fuera de la isla, enseñanzas de música o danza no disponibles en Formentera y ayudas a centros educativos y familias dentro de los programas de reutilización y digitalización. Incluso, el Consell ha activado la nueva convocatoria de ayudas al sector agrícola y ganadero, dotada con 55.000 euros, destinadas a explotaciones de ovino y caprino y a financiar material vegetal, riego, fertilizantes, maquinaria o asesoramiento técnico. Para acceder a todas ellas las solicitudes pueden presentarse durante los próximos 15 días naturales en la OAC o por vía telemática.

Cartel de la Beca de Investigación | Redacción

Mientras, se ha puesto en marcha una nueva plataforma digital que centraliza toda la oferta de servicios, actividades y establecimientos de la isla ya que en ella se podrá consultar menús, horarios, servicios y acceder a los canales oficiales de cada negocio y en la que los alojamiento y establecimientos pueden gestionar sus perfiles de forma autónoma siempre que se den de alta en portal.formentera.es/contact.

Gastronomía y agenda

En gastronomía, las Setmanes Gastronòmiques 2026 han cerrado una edición histórica con 21 restaurantes participantes y con el primer premio de 1.500 euros por parte de los comensales participantes para 190 Pasos con una media de 9,71 y 205 valoraciones, el segundo para Es Mal Pas, con 9,49 y 203 votos y el tercero para Sa Terrassa, seguido de Mar Grossa y Al Quèrto.

También se han organizado multitud de actos con motivo de la Setmana del Medi Ambient, hoy, a las 16.30 horas, taller de biología marina y muestreo científico en el quiosco Amar; mañana, limpieza de playas a las 11.00 h en Es Copinar con el quiosco Bartolito; y a las 17.00 horas, inmersión ligera en cala Saona con Boca Boca. Además, el viernes, la Fira d’Entitats Ambientals en el jardín de ses Eres, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 19.30 horas , con talleres, observación solar y una excursión interpretativa en kayak con reserva en el 659 30 45 87; el sábado, excursión gratuita a BIBO PARK Eivissa, salida a las 10.00 horas desde la Savina y regreso a las 15.00 horas, con inscripción en el 971 321 086 o mediambient@conselldeformentera.cat; inmersión ligera a las 11.00 horas en es Pujols; y el domingo, paddle surf e inmersión ligera también a las 11.00 horas.

Ganadores de las Setmanes Gastronòmiques 2026 | Redacción

Por otro lado, desde mañana y hasta el domingo se celebra el Formentera Jazz Festival, comenzando el jueves, con Elana Sasson Quartet a las 20.30 horas en el Blue Bar; el viernes, en la Plaça de la Constitució con Muriel Grossmann Quartet a las 22.00 horas, Momi Maiga a las 23.30 horas y Flow Da Low a la 1.00 horas; el sábado, María Gil & Dee Jay Foster a las 13.00 horas en Sa Panxa, y por la noche, Garcias‑Fuster‑Vaquer Quartet a las 22.00 horas, Richard Bona a las 23.30 horas y Ric Jazzbo & Enrique Malanga a la 1.00 horas. Finalmente, todo acaba el domingo, con jam session en Ses Roques a las 20.30 horas con Magdalini Giannikou.

Finalmente, en cultura, la artista Ainhoa Ezkurra Cabello expone Islas. Fragmentos del habitar en la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell hasta el 13 de junio, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, cerrando domingos y lunes por la mañana.