Setenta años vendiendo y repartiendo ilusión... y los que aún quedan por delante

El programa Más de Uno Ibiza y Formentera acudido con su micrófono verde hasta la administración de lotería número 2 de la ciudad de Ibiza, situada en el número 4 de la calle Bisbe Torres del barrio de la Marina, para conocer sus primeros 70 años de historia ahora que ha pasado de Cristina Molina a Estefanía Planells.

Un cambio que llega entre ilusión, sonrisas, emoción y también un cambio de nombre, ya que según han explicado las dos protagonistas de esta preciosa historia, ahora la administración pasará a llamarse La Diosa de Ibiza "pero sin perder ese estilo auténtico, el trato cercano con el cliente y la ilusión por seguir transmitiendo alegría e ilusión".

En este sentido, la que ahora ya es antigua propietaria, Cristina Molina, ha detallado cómo su familia recibió la administración en 1957 y cómo ha estado al frente del negocio desde 1992 por lo que cierra esta etapa "con emoción tras toda una vida dedicada a repartir ilusión" pero con ganas de dedicarse "a los suyos, a disfrutar algo más de la vida y a viajar todo lo que no he podido hacer hasta ahora".

Durante estas siete décadas, la administración ha repartido importantes premios, entre ellos un Primer Premio del Sorteo de Navidad, varios quintos premios, un primer premio de un sorteo extraordinario y diferentes premios de la Lotería Nacional, aunque de todos ellos, Cristina se queda con el primer gran premio que vendieron en 1977 "coincidiendo además con la celebración en Ibiza del antiguo Sorteo del Turista y que se ha convertido en una fecha que se nos ha quedado grabada en la memoria de toda la familia".

Mientras, la nueva responsable, Estefanía Planells, ha explicado que el establecimiento "conservará la esencia de siempre, aunque incorporará algunas novedades, como la nueva imagen bajo el nombre de La Diosa de Ibiza, inspirada en la figura de Tanit y de un cuadro que le han pintado para ellas, además de ampliar algunos servicios para los clientes habituales "y vendiendo venta de lotería, reserva de décimos, envío de participaciones y un trato cercano que ha convertido este establecimiento en un referente para varias generaciones de ibicencos".