Desaparecidos dos migrantes tras lanzarse al mar desde una patera en Formentera

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 13 migrantes que han llegado a bordo de una patera a Formentera, mientras que dos personas están desaparecidas tras lanzarse al mar para tratar de llegar a tierra.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado que sobre las 21.30 horas de este sábado se procedió al rescate de 13 personas, de origen magrebí, que viajaban en la embarcación, a 14 millas al sur de Formentera.

Según explicaron los integrantes de la patera, cinco personas se lanzaron al mar con la intención de ir a nado hasta tierra. Tres de ellas fueron rescatadas por el servicio marítimo de Guardia Civil y dos de ellas no han sido localizadas.

Estos migrantes se suman a los 43 que arribaron también este sábado a Formentera a bordo de tres pateras. En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, son ya 3.128.

La Delegación del Gobierno ha informado que continúa desde esta madrugada el operativo de búsqueda de las dos personas desaparecidas, que se inició pasadas las 21.30 horas del sábado.

Así, están actuando en la zona medios marítimos y aéreos tanto de Salvamento Marítimo como de la Guardia Civil.