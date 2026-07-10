José Granados: "En Sant Josep los drones nos permitirán ser el primer ojo que observa una incidencia"

José Granados, jefe de la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia, ha analizado en Onda Cero en que consiste el nuevo sistema de seguridad con el que cuenta el municipio y que permitirá "obtener información en tiempo real, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la gestión de emergencias gracias a drones autónomos y cámaras inteligentes".

Granados ha asegurado que se trata de un servicio financiado con más de un millón de euros procedentes de fondos europeos Next Generation y que es pionero en Baleares ya que contará con 28 puntos de videovigilancia, cámaras inteligentes, lectores automáticos de matrículas coordinados desde un nuevo centro de control y unos drones autónomos que, entre otras cosas, permitirán a los agentes adelantarse "y ser el primer ojo que observa la incidencia" además de "obtener información en tiempo real y mejorar la respuesta ante accidentes, incendios, grandes concentraciones, vertidos ilegales o búsquedas de personas desaparecidas".

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, con uno de los drones durante la presentación del servicio | Redacción

Estos aparatos operarán desde seis bases distribuidas por los 168 kilómetros cuadrados del municipio y según Granados "pueden realizar vuelos programados y desplazarse a una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora, lo que permitirá situarlos sobre una emergencia en apenas unos minutos". Incluso, "cuentan con cámaras térmicas e infrarrojas, zoom y sistemas de megafonía que permitirán comprobar la existencia de heridos, identificar vehículos, analizar cortes de tráfico y ofrecer información a los servicios de emergencia antes incluso de su llegada".

De hecho, la utilidad del nuevo sistema pudo comprobarse durante un incendio registrado en un solar de Cala de Bou, "cuando uno de los drones que se encontraba volando a alrededor de un kilómetro y medio de la zona llegó hasta el fuego en aproximadamente un minuto y la Policía Local pudo conocer el alcance del incendio, comprobar matrículas de vehículos estacionados en las inmediaciones, medir la temperatura de las llamas y facilitar información a los servicios de emergencia".