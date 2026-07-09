Paco Bobermann: "Sería precioso que Ibiza y Sant Josep se conociera mucho más por sus playas y por su música en directo"

El conocido promotor musical y miembro de la Asociación Cultural Great River Road, Paco Bobermann, ha repasado en Onda Cero la cuarta edición del festival Sol Post a s'Oli Fest que comienza este sábado 11 de julio a las 20.00 horas con la actuación de Cover Garden Friends en el Auditorio de Caló de s'Oli de Sant Josep de sa Talaia y con una programación que volverá a apostar por una gran variedad musical ya que los primeros participantes combinarán bossa nova, pop y rock.

En este sentido, Bobermann ha asegurado que este festival "nació con el objetivo de dar vida y aprovechar la tremendas posibilidades de este espacio que cuenta con una de las puestas de sol más espectaculares de la isla para sus noches de verano y con el objetivo de darle una vuelta de tuerca a la imagen que se tiene de Ibiza y del municipio "ya que sería precioso que a las isla se la conociera, además de por sus playas, por la calidad de la música en directo que tiene".

Cartel de la cuarta edición del festival | Redacción

Buscando precisamente esto, el promotor musical ha explicado que la programación de este año ha sido elaborada con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep, diferentes asociaciones musicales como Great River Road o de Ibiza Rockers, "lo que ha permitido configurar una oferta especialmente variada en la que tendrán cabida estilos como la bossa nova, el pop, el rock and roll y el heavy metal".

Y por todo ello, Bobermann ha defendido la necesidad de mantener y potenciar estos espacios dedicados a la música en directo frente al enorme peso que tienen en Ibiza las grandes discotecas, los beach clubs y la música electrónica y es que considera que Sant Josep ya se ha convertido en un referente insular en este ámbito, "aunque todavía existe margen para dar a conocer estas propuestas entre los turistas y conseguir que los festivales continúen creciendo siendo siempre conscientes muchos locales de la gran oportunidad que se les ofrece con la ordenanza de música en directo del municipio".