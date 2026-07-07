David Marqués: "La comedia es el mejor género para contar cosas importantes"

El director y guionista ibicenco David Marqués estrena este viernes en toda España su nueva película, Haciendo Amigos, una comedia que combina humor, entretenimiento y una reflexión sobre la discapacidad y los prejuicios sociales.

En este sentido, Marqués, quien ha confirmado que la película tendrá un estreno especial en el Cine Regio de Sant Antoni a partir de 18.30 horas con un photocall para todos los asistentes y ene el que también estará uno de sus protagonistas, Antonio Resins, ha asegurado que "la comedia es el mejor género del cine para contar cosas importantes" y al mismo tiempo que el poder rodarla durante el mes de febrero le ha permitido "cumplir el deseo pendiente de dirigir una historia protagonizada por personas con diversidad funcional después de haber escrito originalmente Campeones con la intención de ponerse detrás de las cámaras".

Imagen promocional de la película Haciendo amigos | Redacción

Al mismo tiempo, el director ibicenco ha recordado que Haciendo Amigos es una adaptación de una exitosa película francesa que ha sido producida por Santiago Segura y que cuenta con Antonio Resines, Quim Gutiérrez y Megan Montaner como protagonistas, además de de un grupo de actores con diversidad funcional "cuyos personajes fueron construidos a partir de sus propias personalidades durante el proceso de casting generando además un ambiente increíble durante el rodaje, marcado por la improvisación, las risas y la complicidad entre todos los que participamos en la película".

Por ello, Marqués ha defendido el humor "como una herramienta especialmente eficaz para abordar cuestiones sociales y provocar una reflexión en el espectador sin renunciar al entretenimiento" y en el caso de Haciendo amigos, ha asegurado que ha contado con el asesoramiento de asociaciones y fundaciones vinculadas a la diversidad funcional "para que el público se divierta y además, si lo considera oportuno, profundizar pueda encontrar otros mensajes".