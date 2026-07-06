Carmen Cárcel: "Las fiestas de Es Pratet son siempre especiales pero este año hemos puesto toda la carne en el asador"

Onda Cero se ha marchado hasta la pastelería Bon Gust en pleno barrio de Es Pratet, muy cerca del puerto de Ibiza, para conocer con su micrófono verde el programa de las fiestas patronales que se celebran viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Carmen Cárcel, ha asegurado que "normalmente el fin de semana de las fiestas "siempre es muy especial" pero que este año los vecinos se han volcado para que durante los tres días haya actividades para todas las edades, "poniendo toda la carne en el asador con un importante esfuerzo por parte de todos durante todo el año".

No en vano, la programación de esta edición es especialmente "ambiciosa" comenzando el viernes a media tarde y hasta bien entrada la noche con música, talleres infantiles y pintacaras, la participación de Los Corleones, el tradicional taller de hierbas ibicencas y las actuaciones de Verónica San Juan y Miguel Barranco.

Projecte Mut es el plato estrella de las Fiestas de Es Pratet | Redacción

Después, el sábado llegará el día grande de las fiestas con actividades infantiles, música y la actuación, a partir de las 22.00 horas, de Projecte Mut, "uno de los principales atractivos de esta edición" y sin olvidar el servicio de comida y bebida a precios populares para todos los asistentes, y finalmente el domingo se pondrá el broche final a las celebraciones con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Ibiza y, posteriormente, Canallas del Guateke, "encargados de cerrar tres días de fiestas tremendamente especiales".

Por ello, Carmen Cárcel ha destacado "la implicación de vecinos, colaboradores y artistas para mantener unas fiestas que llevan cerca de dos décadas celebrándose y que han ido creciendo año tras año" y al mismo tiempo ha aprovechado para animar a residentes y visitantes a acercarse a es Pratet durante todo el fin de semana "para disfrutar de una programación pensada para pequeños y mayores y con la que el barrio busca reunir nuevamente a sus vecinos en torno a la música, la convivencia y las tradiciones".