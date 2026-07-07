Luis Apolinar: "Tras décadas reclamando la actualización del plus de insularidad para los funcionarios ahora llega un poco tarde"

El presidente autonómico de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Baleares, Luis Apolinar, ha valorado en Onda Cero el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los sindicatos para aumentar el plus de insularidad de los funcionarios del Estado destinados en las islas después de casi dos décadas de reivindicaciones.

En este sentido, ha asegurado que "tras décadas reclamando la actualización de este complemento éste llega un poco tarde" aunque también, al mismo tiempo, ha calificado el incremento "como un primer paso positivo, aunque insuficiente ante el aumento del coste de la vida registrado durante los últimos años".

El responsable sindical ha explicado que las nuevas cantidades presumiblemente tendrán efectos económicos desde el 1 de julio, independientemente de cuándo comiencen a aparecer reflejadas en las nóminas y en este sentido ha explicado que la equiparación con Canarias "todavía está incompleta, ya que no incluye conceptos vinculados a la antigüedad como los trienios", aunque también ha reconocido que el acuerdo incorpora "el compromiso de la Administración de realizar en un plazo de seis meses los cambios normativos necesarios para avanzar en esta materia y establecer un marco común que permita actualizar estos complementos en todos los territorios afectados".

En total, según Apolinar, el acuerdo beneficiará a unos 11.200 empleados públicos estatales destinados en Baleares y por ello, se ha mostrado convencido de que puede ser un buen incentivo "para atraer trabajadores, cubrir plazas vacantes y estabilizar unas plantillas afectadas durante años por el elevado coste de la vivienda y de la vida" aunque también ha dejado claro que "todavía queda camino por recorrer" por lo que ha reclamado que estas mejoras económicas "lleguen también a los empleados de ayuntamientos, consells insulares y empresas públicas, actualmente excluidos del acuerdo".