Verónica Castelló: "La nueva tarjeta de autobús permitirá equiparar a Formentera a otros lugares de Europa y de España"

La consellera de Movilidad de Formentera, Verónica Castelló, ha detallado en el espacio Formentera al día de Más de Uno Ibiza y Formentera, las ventajas que traerá la nueva tarjeta de transporte público que entrará en vigor a partir del 15 de julio y que ya se puede comprar en las distintas oficinas de Atención Ciudadana de Sant Francesc y Sant Ferrán.

En este sentido Castelló ha explicado "que la medida es un paso muy importante para el transporte público de la isla" ya que con ello Formentera se puede ir equiparando a otras ciudades de España y de Europa e, incluso, al servicio de autobuses que se presta en Ibiza. Además, ha confirmado que la nueva tarjeta "estará destinada inicialmente a residentes y trabajadores de la isla, que cuentan con una bonificación del 100% del billete, además de otros colectivos beneficiarios" y que ya se puede comprar durante estos días previos.

Máquina expendedora de las nuevas tarjetas de autobús de Formentera | Redacción

A pesar de ello, la consellera ha dejado claro que los usuarios que no dispongan de la nueva tarjeta, especialmente los turistas, "podrán pagar también con tarjeta bancaria siguiendo el mismo procedimiento de validación al inicio y al final del viaje" y que todo ello ha sido posible gracias a la colaboración del Consorcio de Transportes de Mallorca y el Govern balear y que tendrá una segunda fase de implantación entre finales de 2026 y principios de 2027.

Por ello, la consellera ha explicado que el nuevo sistema "supondrá la desaparición progresiva de los títulos y bonos en papel y obligará a los viajeros a validar su tarjeta tanto al subir como al bajar del autobús" y al mismo tiempo también ha confirmado que para establecer la tarifas la isla se ha dividido en diferentes zonas con lo que el precio del trayecto dependerá del recorrido realizado".

Por otro lado, Castelló también ha puesto en valor el "importante crecimiento" experimentado por el transporte público de Formentera durante los últimos cinco años, especialmente en 2025 cuando se registraron cerca de 343.000 viajeros, y que esto "coincide con el incremento de las frecuencias, la ampliación de la oferta y las modificaciones realizadas en algunos recorridos para facilitar las conexiones" .

Nueva ordenanza para patinetes

Así mismo, en el Formentera al día de este 8 de julio se ha recordado que la isla cuenta desde julio con su primera ordenanza específica para regular los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. Los usuarios deberán tener al menos 16 años, utilizar casco y circular únicamente por carriles bici y vías urbanas limitadas a 30 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 25. La normativa contempla multas de hasta 1.000 euros para las infracciones más graves y establece la obligatoriedad de disponer de un seguro de responsabilidad civil dentro de seis meses.

Información de la nueva normativa para patinetes | Redacción

Además, que el Consell ha sacado a licitación por cerca de 150.000 euros la renovación completa del equipamiento del gimnasio del Polideportivo Antoni Blanc y ha convocado 21.000 euros en ayudas para mayores de 65 años y personas con discapacidad destinadas a financiar gastos relacionados con la salud, la movilidad y la autonomía personal.

Moda, cultura, música y observación astronómica

Mientras, en el ámbito cultural, la Pasarela de Moda Formentera ha celebrado su decimoctava edición con la participación de diez firmas y diseñadores, apostando por la sostenibilidad, la artesanía y la inclusión mientras que siguen las actividades infantiles y juveniles de La Fireta por toda la isla o las proyecciones de cine gratuitas del ciclo Cinema al Aire Libre, junto a diferentes exposiciones, los conciertos de Música a les Places y los mercados artesanales repartidos por la isla.

La pasarela de moda de Formentera volvió a ser todo un éxito | Redacción

Por último, Formentera volverá a mirar al cielo este viernes 10 de julio con una nueva jornada gratuita de observación astronómica en Can Marroig, donde los participantes podrán contemplar la Vía Láctea, nebulosas de verano y otros objetos del espacio profundo.