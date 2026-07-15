Eva Nieto: "Las Festes de Sant Jaume son tan especiales porque se preparan con mucho cariño pensando en todos los públicos"

Eva Nieto, consellera de Cultura, Juventud y Mayores de la isla ha detallado en el Formentera al día del 15 de julio todo el programa que se ha organizado por parte del Consell desde el 18 de julio al 1 de agosto con actividades culturales, juveniles, infantiles, música, tradiciones, entrega de reconocimientos y celebración del día grande el día 25.

Todo ello en el entorno de Sant Francesc y con la intención, según Nieto, "de unir a residentes y visitantes en torno a una programación con actividades para todas las edades" que según ha explicado "se organiza con mucho cariño por parte de todo el equipo de la consellería con un trabajo que comienza prácticamente al terminar la edición anterior suponiendo meses de intenso trabajo".

Momento de la presentación del programa de fiestas de las Festes de Sant Jaume | Redacción

Entre las principales novedades de este año destacan el concierto inaugural de jazz, el regreso de Seguridad Social, que actuará finalmente en la Plaça de la Constitució de Sant Francesc a las 22:30 horas del 24 de julio, tras la cancelación del pasado año por la alerta meteorológica, así como las actuaciones de General Levy, Lil Dami y el grupo L'Arannà, formado por la ibicenca Lara Magrinyà y Anna Sala, "que tiene algo preparado con la gente de la isla que será tan especial que nos dejará a todos con la boca abierta".

Además, destaca el acto institucional del Día de Formentera y las tradicionales celebraciones del 25 de julio con la misa solemne, la ballada popular y los actos culturales y musicales y todo ello sin olvidar teatro, cine al aire libre, exposiciones, actividades infantiles y propuestas deportivas repartidas a lo largo de quince días.

Incluso, como novedad, el Consell volverá a habilitar un servicio especial de autobús nocturno durante las principales jornadas de conciertos "con el objetivo de facilitar la movilidad, reducir el uso del vehículo privado y reforzar la seguridad de los asistentes".

Formentera recupera la actividad quirúrgica, impulsa la movilidad sostenible y encara un intenso fin de semana cultural y deportivo

Por otro lado, este Formentera al día de este 15 de julio se ha centrado en la reanudación de las operaciones programadas en el Hospital de Formentera tras varios meses de restricciones, el impulso al transporte público y la movilidad sostenible, junto con la apertura de nuevos procesos de empleo y una amplia agenda de actividades culturales, festivas y deportivas, centran la actualidad de la isla.

Imagen de archivo de la procesión marinera de la Virgen del Carmen | Redacción

Concretamente, en salud, el hospital de la isla recuperará esta semana la actividad quirúrgica programada después de varios meses de limitaciones provocadas por problemas técnicos en el bloque quirúrgico. Tras recibir el visto bueno de los informes técnicos y microbiológicos, las intervenciones volverán a realizarse en la isla, evitando el traslado de pacientes al Hospital Can Misses.

En materia de transporte, el Consell ha aprobado el último pago de 226.220 euros a Autocares Paya para compensar la gratuidad del transporte público durante 2025, completando una aportación de más de 551.000 euros. Además, el servicio de Inmigración ha acompañado a más de 300 personas durante el proceso extraordinario de regularización de extranjeros y Formentera.eco ya registra una elevada ocupación para el control de vehículos durante los meses centrales del verano.

Mientras, la Conselleria balear de Educación ha iniciado la adjudicación de 75 plazas de docentes interinos para el próximo curso en Formentera, mientras la isla aspira a revalidar este verano la Bandera Verde de Ecovidrio gracias a la implicación de 148 establecimientos hosteleros en el reciclaje de vidrio, y en temas de agenda, los próximos días estarán marcados por la celebración de la Virgen del Carmen en La Savina este jueves 16 de julio, con procesión marinera y conciertos, además de nuevas actividades de Sa Fireta, el ciclo Cinema al Aire Libre, la Nit Flower de Es Pujols, exposiciones en distintos espacios culturales, los conciertos de Música a les Places y la tradicional Milla Urbana y carrera popular de 5 kilómetros, que se disputarán este domingo en Es Pujols.