Un taller de fotografía para que los mayores de Ibiza aprendan, se relacionen y presuman de su arte ante sus nietos

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha marchado con su micrófono verde hasta el Esplai Can Ventosa de la ciudad de Ibiza para conocer como se están viviendo las horas previas a la inauguración de una exposición muy particular compuesta por imágenes que han llevado a cabo una treintena de mayores que han participado en un taller que ha impartido Andrea Rivi y Alejandro de Hoyo en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad de Ibiza.

La inauguración oficial tendrá lugar este miércoles 15 de julio y en ella se podrán ver fotografías en blanco y negro y color, en distintos formatos, sobre distintas temáticas y tomadas en distintos lugares, tanto de la ciudad de Ibiza como de fuera de nuestro país como la Selva Negra, y que han donado un total de 17 participantes del taller, aportando dos por cada uno.

En este sentido, Andrea Rivi ha explicado en Onda Cero que en este taller "además de fomentarse el compañerismo, la alegría y la convivencia, los participantes han aprendido técnicas de fotografía, composición, encuadre y edición de imágenes, además de realizar diferentes salidas prácticas por lugares como Dalt Vila o ses Salines".

Cartel de la exposición | Redacción

Mientras, la concejala de Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha destacado que este tipo de actividades "van mucho más allá del aprendizaje de una disciplina artística ya que son una excusa para que salgan de casa, se relacionen con otros mayores y tengan una red de amigos y personas con las que tomar un café ya que la lucha contra la soledad no deseada tiene que ser uno de los principales retos de las administraciones creando y poniendo en marcha actividades municipales pensadas para una población cada vez más longeva y con necesidades muy diferentes entre las personas de 60, 70 u 80 años".

No en vano, participantes en el taller como Pepe, Mari Carmen o Rosario, han destacado especialmente "el buen ambiente, la convivencia y todo lo aprendido durante las clases" ya que en él han participado desde personas con décadas de experiencia en fotografía hasta alumnos que utilizaban siempre la cámara en modo automático y que ahora han aprendido "a controlar la velocidad, la obturación, el encuadre o la edición de imágenes" y, sobre todo, "a mirar de otra manera todo aquello que nos rodea".