Charlotte Look: “Cuando llegué a Ibiza no había nada para niños y jóvenes en Sant Agustí y ahora son ellos los que organizan las fiestas”

La comunidad del pequeño pueblo de Sant Agustí, perteneciente al municipio de Sant Josep de sa Talaia, se prepara para vivir este jueves su día grande con la tradicional misa, procesión, ball pagès, conciertos y, sobre todo, un pregón muy especial a cargo de la música y docente alemana afincada en Ibiza desde hace décadas, Charlotte Look.

Considerada como una figura clave en la educación musical de la isla y una de las personalidades más queridas de Sant Agustí y Sant Josep de sa Talaia, Look ha confesado en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, sentirse “muy orgullosa y muy satisfecha de repetir como pregonera 21 años después de su primera experiencia en este papel”.

Su trayectoria vital ha estado marcada por la música y la enseñanza desde que llegó a la isla desde Alemania en 1990, siendo profesora y directora del colegio alemán de Sant Agustí que más tarde se transformó en la Escola de Música de Can Blau, y desde donde impulsó iniciativas que marcaron un antes y un después en la vida cultural del municipio, como la creación de coros de niños, adultos y, especialmente, el innovador coro de góspel juvenil.

Todo ello, en un momento “en el que la isla era muy distinta a la actual, ya que no había apenas propuestas culturales para niños o jóvenes ni coro en la iglesia del pueblo pero comenzamos a desarrollarlas y gracias al esfuerzo y colaboración de todos ahora son aquellos pequeños lo que han cogido el testigo y organizan las fiestas”.

Y de cara al pregón de este jueves, Look adelantó que su discurso no será un repaso personal, sino un mensaje a la comunidad. “No voy a hablar de mi figura ya que para mí el día de fiesta es el día de fiesta, pero si me gustaría recordar que hay cosas en la isla que deberíamos trabajar para no acabar de perderla del todo en un futuro no muy lejano y que para ello hay que estar en contacto con los políticos”.