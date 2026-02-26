Tomás Quesada: “Ibiza perderá 22 guardias civiles este año mientras en Formentera siguen sin cubrirse 19 plazas"

La Guardia Civil vuelve a perder efectivos en Baleares. Según los datos del sindicato Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, Jucil, el archipiélago ha visto marcharse a 70 agentes, en una cifra que es aún más preocupante en Ibiza ya que se irán 27 guardias civiles y solo llegarán 5, cuatro de ellos con destino forzoso y con posibilidad de abandonar la plaza en apenas un año.

En este sentido, el secretario provincial del sindicato, Tomás Quesada, ha explicado en Onda Cero que "en términos reales, Ibiza perderá 22 efectivos" en una situación "que es una constante" y que vuelve a suponer "aún mayor presión para los que se quedan y que tendrán que reorganizar servicios y a redoblar esfuerzos para que la atención al ciudadano no se resienta, siendo cada vez más difícil de cumplir y sostener".

Además, en Formentera, el problema se agrava, ya que cuando se va un agente solo llega otro mientras siguen sin cubrirse las 19 plazas ampliadas mientras siguen llegando pateras que, según Quesada, "obligan a destinar recursos específicos mientras otras incidencias deben esperar o derivarse a otros cuerpos ya que el elevado de coste de la vivienda y la falta de incentivos económicos están provocando que nadie quiera ir a la isla".

Por todo ello, desde Jucil han vuelto a reclamar un modelo propio para Baleares que permita mejorar las retribuciones y hacer más atractivo el destino porque si no se consigue "hasta 400 agentes de todo Baleares podrían solicitar traslado en los próximos meses cuando llegue una nueva ventana nacional de movimientos".