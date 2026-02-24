Vicente Nadal: “Lo que sucede con las ambulancias de Ibiza es de una negligencia total y absoluta”

La polémica por el estado de la nueva flota de ambulancias del Ibsalut en Ibiza ha vuelto a intensificarse tras un nuevo incidente ocurrido este lunes 23 de febrero en Cala Tarida, donde una unidad programada quedó inutilizada pese a tener apenas dos meses de servicio, tal y como ha denunciado en Onda Cero el delegado de UGT en las Pitiusas, Vicente Nadal.

Concretamente, según Nadal la ambulancia afectada quedó "tirada" durante un servicio y después, tras reiniciarla y regresar a la base para cambiar de vehículo, "los técnicos acudieron a otro aviso y se encontraron con un nuevo problema quedándose sin batería en la camilla teniendo que cambiar de nuevo de vehículo".

Un episodio que ha llevado al representante de UGT a calificar directamente la situación que se vive como "de negligencia total y absoluta", a alertar que "los fallos mecánicos, la falta de infraestructura y los problemas de documentación están poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a pacientes" y a denunciar que las ambulancias "no están recibiendo el mantenimiento necesario porque necesitan estar enchufadas a 220 no aparcadas al sol y sin protección", por lo que han pedido una solución urgente "para que Ibiza cuente, como Mallorca y Menorca, con una nave donde guardar y cargar los vehículos, evitando su deterioro prematuro".

Unos problemas que el sindicato lleva meses denunciando junto a otros problemas de peso, documentación y capacidad real de ocupación y es que Nadal ha recordado que las unidades de tipo B —las llamadas "furgotaxi"— "superan los 3.500 kilos cuando van ocupadas, lo que impide legalmente que sean conducidas con un permiso B a pesar de que se haga en una nueva negligencia que se ha visto agravada esta semana cuando la Guardia Civil sancionó a una trabajadora por irregularidades en la documentación del vehículo".

Por todo ello, los trabajadores acusan a la Conselleria de Salud y al Ibsalut de "mala gestión" y "nula negociación" ya que según ha explicado "hemos solicitado en repetidas ocasiones una mesa de diálogo para abordar los problemas sin que den la cara y apuesten por un silencio administrativo asegurando que todo va bien".