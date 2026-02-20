Bienvenidos a la Llar Ibiza, "el lugar donde no importa la edad porque se respira vitalidad y alegría”

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha ido de excursión con su micrófono verde en su especial dedicado a la Gent Gran hasta la Llar Ibiza para conocer como funciona este espacio que gestiona el Consell d'Eivissa desde la ciudad de Ibiza.

Situado en el número 13 de la calle Baleares de la capital de la isla, justo enfrente del Parque de la Paz, en el Barrio de Es Clot, la Llar Ibiza se ha consolidado como uno de los espacios sociales más activos y queridos por la gente mayor de la isla al ofrecer cada día decenas de actividades en un ambiente donde, tal y como ha asegurado una de las vocales de la junta, Rosario Salazar, "la edad no importa porque se respira vitalidad y alegría".

Fachada de la Llar Ibiza, en el número 13 de la calle Baleares | Redacción

No en vano, Salazar ha destacado que la Llar "es un lugar donde conviven personas mayores y no tan mayores con el mismo denominador común de tener siempre ganas de hacer cosas como Carnaval, San Valentín, talleres, bailes o cursos para los que el único requisito para apuntarse es tener 60 años, porque para muchas no hace falta ni ser socio".

No en vano, la programación es casi inabarcable con gimnasia, taichí, yoga, cursos de informática, costura, talleres de salud, charlas sobre edadismo, sesiones mensuales con el doctor Tugués e, incluso iniciativas propias como excursiones, meriendas o viajes como el próximo este mes de abril a Lisboa, y para el que ha asegurado otra de las colaboradoras, Marga, "ya no hay plazas y será mejor que el Imserso, porque nos conocemos todos y vamos a divertirnos".

En este sentido, la directora del centro, Mariluz, ha aprovechado para subrayar "la importancia del trabajo en equipo y la colaboración con entidades como la Fundación La Caixa y la Conselleria de Salud ya que cada día pasan por la Llar entre 70 y 80 personas, aumentando incluso en fines de semana, especialmente los sábados, cuando se sirve paella y el centro se llena". Y todo ello porque, según ha confirmado "la gente mayor es cada vez más consciente de que hay que estar activos y que esta etapa es para cuidarse y disfrutar".