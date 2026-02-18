Luis Falcón: “El problema de la vivienda no tiene solución a corto plazo, y mucho menos en Ibiza”

El acceso a la vivienda en Ibiza vuelve a situarse en el centro del debate público con unas interesantes jornadas que ha organizado para el jueves 19 de febrero el Consell d'Eivissa en la sede de la UIB para abordarlo desde una perspectiva técnica, jurídica y territorial. Uno de los participantes es el prestigioso experto en vivienda, urbanismo y datos Luis Falcón quien ha ofrecido en Onda Cero un diagnóstico tan realista como contundente asegurando que "el problema de la vivienda no tiene solución a corto plazo, y mucho menos en Ibiza".

No en vano, según Falcón estamos ante un problema "trifactorial" que afecta a toda España, pero que en Ibiza se agrava por su singularidad territorial y económica debido a tres factores clave que tensionan el mercado local y que son "un modelo económico basado en el turismo que atrae a miles de trabajadores temporales, la presión turística sobre recursos y vivienda, y la ausencia de un área metropolitana que permita a los residentes desplazarse a zonas más asequibles".

A pesar de ello ha destacado que el Consell d'Eivissa está siendo "un modelo a nivel nacional" en la lucha contra la oferta ilegal, reduciendo las viviendas turísticas de 3.300 a 2.000 en un año y también ha querido dejar claro que el encarecimiento del alquiler "no es exclusivo de la isla debido a que España ha pasado de 46 a casi 50 millones de habitantes en cinco años, generando una demanda de dos millones de viviendas que la construcción no ha podido absorber".

Y por ello, entre las soluciones posibles que ha propuesto Falcón están "las de habilitar alojamientos temporales en suelo dotacional o turístico, rehabilitar edificios obsoletos para uso temporal y, a medio y largo plazo, impulsar vivienda protegida, una asignatura pendiente desde 2010" y por último ha querido dejar claro que Ibiza "sí dispone de suelo" aunque la clave "es definir qué modelo de isla se quiere y cuál es su capacidad de carga en términos de agua, energía y movilidad".