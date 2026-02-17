Pere Prieto: "El Petit vesí utiliza la mirada inocente de un niño para reflexionar sobre la Ibiza actual"

El músico Pere Prieto ha presentado en los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera el nuevo espectáculo El Petit vesí, un concierto didáctico e ilustrado en directo que se estrenará este domingo 22 de febrero, a las 18.00 horas, en el Espai Cultural Can Ventosa de la ciudad de Ibiza y dentro de la tercera edición del Festival de Música Jove, impulsado por el Ayuntamiento de Ibiza.

Concretamente, según ha explicado Prieto, se propone una versión libre de El Principito adaptada al contexto social actual de la isla y el objetivo de "utilizar la mirada ingenua de un personaje infantil para retratar las contradicciones de la Ibiza contemporánea".

Sin embargo, el músico ha dejado claro que "es un cuento musical ilustrado en directo, pero ante todo es un concierto" al tiempo que también ha insistido en que el formato combina música en vivo, narración y dibujo proyectado en tiempo real, con ilustraciones creadas sobre el escenario por Antoni Tirurit, mientras él mismo junto a Juan Francisco Ballesteros interpretan distintas piezas musicales que acompañan la historia.

Pere Prieto, primero por la derecha, junto a los otros participantes en la obra, Antoni Marí ‘Tirurit’ y Joan F. Ballesteros | Redacción

La trama gira en torno a un turista que llega a la isla con una visión inocente y se sorprende ante fenómenos como la masificación, la especulación inmobiliaria o la sobreexposición en redes sociales, todo ello contado desde una perspectiva infantil que invita a la reflexión sin perder el tono familiar.

Prieto destacó que la música ocupa la mayor parte del espectáculo, con cerca de 40 minutos de interpretación musical dentro de una duración total de 60 minutos, y que el objetivo es ofrecer una experiencia atractiva tanto para niños como para adultos, asegurando que "no es solo un producto infantil sino un formato familiar que también interpela a los mayores".

En cuanto al público recomendado, el músico explicó que el espectáculo está aconsejado a partir de los seis años, aunque aseguró que puede disfrutarse perfectamente por niños más pequeños acompañados de adultos.

Las entradas para El Petit vesí ya están a la venta y pueden adquirirse tanto online como en la taquilla de Can Ventosa, dentro de la programación del Festival de Música Jove.