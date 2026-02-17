Enric Casanova: “Sin el tabaco los casos de cáncer en España se reducirían un 30%”

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ibiza, Enric Casanova, ha detallado en Onda Cero como es el nuevo espacio libre de humo que se ha creado en la localidad de Santa Eulària en colaboración con el ayuntamiento del municipio y dentro de la campaña Espacios Libres de Humo.

En este sentido, Casanova ha recalcado que la Vila des Riu se ha convertido en el primer municipio de la isla en adherirse a la campaña Respira Libre que busca "desnormalizar el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes, y promover hábitos de vida saludables". Concretamente, el nuevo espacio se ubica en la Avenida de la Paz, "un entorno simbólico por su relación con la juventud y cerca de la Escuela de Música y el Casal de Joves" y con ello "se combina el compromiso municipal de mantener la zona libre de humo ya que también se celebrarán actividades periódicas de prevención, talleres y acciones educativas impulsadas por la AECC".

Precisamente, el presidente de la asociación ha insistido en que el tabaco sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública lanzando un dato para reflexionar: "Si no existiese el tabaco, los casos de cáncer en España se reducirían un 30% y además, cada año mueren en nuestro país unas 63.000 personas por patologías directamente relacionadas con su consumo".

Por ello, Casanova ha subrayado que el objetivo "no es solo evitar el humo físico, sino también combatir el humo digital debido a la preocupante normalización de vapeadores entre adolescentes" y ha hecho un llamamiento para que esta iniciativa se replique en otros municipios de Ibiza, convencido de que "la prevención es una herramienta clave para reducir la incidencia del cáncer y mejorar la salud de toda la ciudadanía".