Antón Cortés fusiona los mejor de Camarón y Paco de Lucía este viernes 21 de febrero en Ibiza

Este viernes 21 de febrero, a las 20.00 horas, el auditorio de Can Ventosa acogerá el concierto en el que el joven virtuoso del piano Antón Cortés rinde homenaje a Camarón de la isla y Paco de Lucía con entradas que tienen un precio de 15 euros y que pueden reservarse en www.culturaentradesonline.eivissa.es.

El espectáculo propone un tributo íntimo y visceral a dos gigantes del flamenco, donde el piano se convierte en voz, cuerda y quejío y donde Cortés, de apenas 18 años, "ofrece una reinterpretación libre pero profundamente arraigada en la esencia de ambos artistas combinando composiciones propias y evocaciones melódicas".

A su corta edad, Antón Cortés se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del piano flamenco, con premios como el Nuevos Creadores del Instituto de Cultura Gitana, la Venecia Flamenca y su reciente victoria en “La batalla de los jueces” de Got Talent Spain y ha compartido escenario con artistas como Pitingo, Duquende o Jorge Pardo.