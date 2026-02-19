Juan Antonio Marí, Juanito de Can Cosmi: "La Penya Blaugrana de Santa Eulària vive un magnífico renacer colectivo"

Juan Antonio Marí Ramón, conocido por todos en Ibiza como Juanito de Can Cosmi, ha detallado en Onda Cero cómo van a ser los actos de este sábado 21 de febrero para celebrar el reconocimiento de la Penya Blaugrana de Santa Eulària como peña oficial del FC Barcelona.

En este sentido, Marí Ramón ha recordado que esta peña se creó en el año 1992, año en el que el club catalán consiguió su primera Copa de Europa pero que ahora este reconocimiento "llega tras años de inactividad suponiendo un renacer colectivo y un reconocimiento al pequeño grupo de socios que nos unimos de nuevo a través de WhatsApp para volver a disfrutar de la peña tras casi una década sin actividad estable".

Pin histórico de la Penya Blaugrana de Santa Eulària des Riu | Redacción

Actualmente, la peña cuenta actualmente con entre 350 y 375 socios, tras sumar nuevas incorporaciones en los últimos meses y en este sentido, Marí ha recordado que la celebración del sábado incluirá la visita del ex jugador Juan José Estella y del presidente de la Federació de Penyes Barcelonistes de Balears, Óscar Escoda, además de una foto institucional frente al Pasillo de s’Alamera y una comida popular en Can Cosmi con arroz de matanzas y frita de porc, abierta a todos los socios.

Además, el vicepresidente ha puesto en valor que "el espíritu culé se mantiene vivo en la isla pese a la distancia con Barcelona" recordando además fue la primera peña blaugrana oficial fundada en Ibiza y que "ahora vuelve a tener un espacio estable donde reunirse, ver los partidos y compartir la pasión por el club gracias en buena medida a que el grupo se ha rejuvenecido y que cada vez participan más jóvenes y niños".

Por último, de cara al futuro, la peña ya piensa en nuevas actividades ya que los socios aportan una cuota anual de 20 euros que permitirá, entre otras cosas, organizar viajes cuando el nuevo Camp Nou esté terminado".