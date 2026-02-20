Sara Barbado: “La edad de 65 años es para muchas personas la nueva juventud”

Con motivo del espacial dedicado a la Gent Gran el programa Más de Uno Ibiza y Formentera se ha desplazado hasta el Esplai Can Ventosa de la ciudad de Ibiza para conocer cómo funciona y cuales son las actividades que ofrecen con la concejala de Mayores, Sara Barbado, y su directora Balbina Palau López.

Allí ha descubierto por qué este lugar, situado junto al auditorio de Can Ventosa, se ha convertido en uno de los espacios más dinámicos y concurridos de la ciudad de Ibiza, siendo actualmente un punto de encuentro donde cada día decenas de personas mayores y no tan mayores participan en actividades, socializan y encuentran en un lugar que, según ha explicado Barbado, "se hizo por y para ellos, pensando en que todos se pudieran sentir acompañadas".

En este sentido, la concejala ha asegurado que el éxito del Esplai se basa en ofrecer "un ambiente intergeneracional y un programa de actividades que responde a las necesidades reales de la población mayor" con clases muy diversas que van desde la zumba al pilates, pasando por la yoga, la meditación, talleres de estimulación cognitiva, manualidades e informática, además de excursiones culturales y rutas de patrimonio que buscan "fomentar el que salgan de casa, que no se queden pensando en lo que les queda de vida sino en lo mucho que les queda por delante".

Imagen exterior del Esplai Can Ventosa de la ciudad de Ibiza | Redacción

No en vano, Barbado ha insistido en la idea de que el el envejecimiento ha cambiado y que los mayores de hoy tienen un perfil muy distinto al de hace décadas asegurando que "para muchos mayores la de los 65 años es la nueva juventud debido a que la esperanza de vida, la salud física y la actividad social han transformado por completo esta etapa vital".

Más horarios, plazas y servicios

Por todo ello, tanto Barbado como la directora del centro, Balbina Palau López, han coincidido en señalar que el Ayuntamiento ha ampliado plazas, horarios y servicios, y que ya se trabaja para habilitar nuevos espacios, incluida una futura peluquería en el propio Esplai.

Así, además de las actividades municipales, la Asociación del Esplai de Can Ventosa, liderada por una junta directiva renovada, ha impulsado un amplio programa propio con clases, caminatas, baile dominical y propuestas que han llenado todas las plazas disponibles y que según Balbina, "están consiguiendo que muchos usuarios estén recuperando ahora actividades que no pudieron disfrutar en su juventud por motivos laborales o familiares y es que antes parecía que a los 60 se acababa la vida".