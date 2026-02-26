Andreu Fullana: “tienen que volver, porque es otra obra distinta”

La obra Desocupados vuelve a escena en Jesús con un elenco renovado y una mirada crítica sobre la precariedad actual

La compañía presentó el reestreno de la obra en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, de Onda Cero

La obra teatral Desocupados regresa este jueves al escenario del Centro Cultural de Jesús con una versión renovada que, aunque mantiene la esencia del texto original, ofrece una experiencia completamente distinta al público. Así lo explicaron sus protagonistas Jesús Rumbo, Fede Jara y el director Andreu Fullana durante su paso por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera.

Durante la entrevista, Fullana subrayó que quienes ya vieron la obra en julio “tienen que volver, porque es otra obra distinta”, marcada por nuevos ensayos y por la incorporación de Rumbo a un personaje clave. “La historia es la misma, pero cada actor personaliza su papel y eso lo cambia todo”, explicó el director.

Desocupados narra la historia de una familia aparentemente unida que se desmorona cuando recibe la noticia de un desahucio, sacando a la luz mentiras, tensiones y contradicciones. La obra se desarrolla sin pausas, en un ritmo frenético durante una hora, obligando al espectador a mantenerse atento a cada giro de la trama.

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue la reivindicación de la profesionalización del teatro local. Fullana denunció que la obra no cuenta con ayudas públicas directas y que ha salido adelante gracias al esfuerzo personal de los integrantes y a la respuesta del público. “Somos diez personas trabajando y nadie ha cobrado aún; esto se sostiene por amor al arte”, afirmó.

En este sentido, los actores remarcaron que la cultura local sobrevive gracias a que sus profesionales compaginan el teatro con otros trabajos, una realidad que consideran insostenible a largo plazo. Aun así, celebraron que Desocupados haya superado ya los 4.000 euros de facturación en Ibiza, reinvertidos íntegramente en el propio proyecto.

La compañía también anunció con satisfacción su próxima actuación en Mallorca, tras recibir una invitación institucional para representar la obra en el Teatro Xes Forteza, un hecho que calificaron de “histórico” por tratarse de una compañía ibicenca actuando con caché pagado y taquilla asumida por la organización.

En el plano artístico, Jesús Rumbo definió su personaje como “amoral y muy reconocible en la sociedad actual”, mientras que Fede Jara destacó la honestidad y humanidad del suyo, un inmigrante que intenta salir adelante como puede. Ambos coincidieron en que el humor es una herramienta esencial de la obra, no solo para hacer reír, sino también para invitar a la reflexión.

Finalmente, los tres hicieron un llamamiento al público para no dejar pasar la oportunidad de ver Desocupados en Ibiza. “No es seguro que vuelva a representarse en la isla”, advirtieron, insistiendo en que reír durante una hora también es una forma de terapia en medio del ritmo frenético del día a día.