Santiago García: "La ocupación es alta, los precios han sido buenos y la sensación de los hoteleros de Ibiza es positiva"

Santiago García, gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera ha pasado por los estudios de Más de Uno Ibiza y Formenetera para analizar los datos de ocupación acumulada entre mayo y septiembre que alcanzan el 85,45%, ligeramente por encima de 2025, asegurando además que confía en que los eventos deportivos y los cierres de las discotecas permitan prolongar la temporada hasta finales de octubre.

En este sentido, García ha recordado que la temporada turística de Ibiza y Formentera mantiene unos resultados positivos para el sector hotelero, a pesar del ligero descenso registrado durante septiembre, asegurando que "las pequeñas variaciones interanuales no deben ocultar la buena marcha de la actividad teniendo en cuenta que la ocupación es alta, los precios han sido buenos y que también en general cuando hablamos con nuestros asociados nos transmiten una sensación positiva".

No en vano, el gerente de la FEHIF ha insitido en que el crecimiento acumulado es prácticamente idéntico al registrado entre 2024 y 2025, "cuando la mejora fue de 0,70 puntos" y que eso refleja que "el sector mantiene una evolución estable, aunque todavía debe afrontar problemas que se repiten temporada tras temporada".

Además. según García, uno de los factores que pueden contribuir a mejorar el cierre de la temporada es la coincidencia de los últimos grandes eventos de ocio nocturno con las pruebas deportivas que se celebran durante octubre, especialmente la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo ya que, según sus palabras, "los closings generan una demanda considerable, aunque su impacto no es igual en todas las zonas de la isla, mientras que las competiciones deportivas están atrayendo a visitantes que, además de alojarse en hoteles, consumen en restaurantes, descubren el paisaje y pueden regresar posteriormente acompañados de sus familias".

De hecho, el gerente de los hoteleros pitiusos, ha asegurado que la organización de la Vuelta Cicloturista le ha trasladado unas previsiones muy positivas y que numerosos establecimientos están registrando una ocupación importante gracias a este acontecimiento y que eso demuestra que "el turismo deportivo se está consolidando como una herramienta para diversificar la oferta turística y prolongar la actividad más allá del verano, ofreciendo una imagen de Ibiza diferente a la vinculada tradicionalmente al sol, la playa y las discotecas" y que eso "supone un estímulo para mantener los establecimientos abiertos, viéndose beneficiados tanto los alojamientos como el conjunto de la economía local, al mantener la actividad en otros sectores y favorecer que los visitantes descubran Ibiza desde una perspectiva diferente".

Por último, en cuanto a Formentera, la evolución de septiembre ha sido algo menos favorable, con una caída de la ocupación de 2,18 puntos respecto al mismo mes del año pasado, superior al descenso medio de las Pitiusas y en este aspecto, García ha pedido prudencia a la hora de interpretar estas cifras, "ya que la menor dimensión de la muestra hotelera de la isla puede provocar que una bajada en un establecimiento con muchas plazas tenga un efecto considerable sobre el resultado global" recordando además que desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Formentera se ha planteado la necesidad de revisar algunas decisiones adoptadas en los últimos años que, a su juicio, podrían estar afectando a la experiencia de los visitantes y a la imagen del destino como la situación de las hamacas en las playas y determinadas políticas del Consell relacionadas con el ocio y sobre las que considera conveniente "abrir un debate con datos y sin perder de vista que, en conjunto, Ibiza y Formentera siguen registrando niveles de ocupación hotelera elevados".