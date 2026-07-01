La presión migratoria, las inversiones públicas y la agenda estival marcan la actualidad del inicio del mes de julio en Formentera

La llegada de menores migrantes no acompañados sigue tensionando los recursos de Formentera después de que solo durante el último fin de semana arribaran a la isla otros 21 jóvenes en patera, elevando a 45 el número de menores atendidos por el Consell, y obligando al presidente insular, Óscar Portas, a pedir apoyo al Govern balear para evitar el colapso de los servicios sociales y a denunciar la falta de colaboración del Gobierno central por impedir el uso del módulo de urgencias del puerto de La Savina .

En materia de transporte, el Consell ha respondido a las críticas de la empresa Autocares Paya asegurando que ya ha abonado 325.000 euros correspondientes a las bonificaciones del transporte público y que mantiene pendiente otra cantidad a la espera de recibir la financiación estatal y al mismo tiempo ha confirmado que ya se trabaja en una nueva concesión que sustituya el actual contrato, vigente desde 1996.

Autobus de Autocares Paya | Redacción

Por otro lado, la institución también ha iniciado la instalación del balizamiento del litoral para reforzar la seguridad en las playas y continúa avanzando en la regulación definitiva de s'Estany des Peix, donde en los próximos días comenzará el nuevo servicio de transporte en barca y se prevé ampliar el número de amarres autorizados hasta superar los 310 y se mantiene abierto hasta el 12 de julio el plazo para optar a dos puestos de trabajo dirigidos a jóvenes cualificados dentro del programa SOIB.

Presentación de la XVIII Pasarela de Moda de Formentera | Redacción

Mientras, los alumnos del IES Marc Ferrer presentarán los resultados del proyecto Balears Digital Boost, con el que han ayudado a pequeñas empresas de la isla en su transformación digital, y el mes de julio se abre con el regreso de Sa Fireta y el ciclo Cinema al Aire Libre, con la celebración este viernes 3 de julio de la XVIII Pasarela de Moda de Formentera, nuevas exposiciones, los conciertos de Música a les Places y la actividad habitual de los mercados artesanales repartidos por toda la isla durante los meses de verano.