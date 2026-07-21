Pepe Pérez: "Las fiestas de Es Clot dan al barrio y a la ciudad de Ibiza el colorido y la alegría que se merecen"

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha marchado con su micrófono verde hasta el Parque de la Paz y la Llar de Ibiza de la ciudad de Ibiza para conocer el programa de las fiestas del barrio de Es Clot con el presidente de la asociación de vecinos Pepe Pérez.

Pérez ha explicado que este año será muy especial porque se cumplen dos décadas de fiestas y 22 años de la creación de las asociación vecinal y que por ello se ha trabajado intensamente para crear un programa para todas las edades y públicos "con el que dar el colorido y la alegría que tanto merecen el barrio como la ciudad de Ibiza".

En este sentido, la gran novedad tendrá lugar el sábado, ya que además de una fiesta de la espuma desde las 12.00 horas o una fiesta infantil con pintacaras y una con música para mayores a cargo de Belma a las 19.00 horas, se ha recuperado la tradicional Fiesta Flower Power, que volverá a celebrarse tras varios años de ausencia a partir de las 21.00 horas con la presencia del DJ Tolo Colom y la banda Canallas del Guateke y con el valor añadido de un sopar a la fresca en que cada asistente podrá compartir su plato con quien lo desee "reuniendo a cientos de vecinos alrededor de una misma mesa para compartir la cena y recuperando la convivencia de los antiguos barrios, favoreciendo que personas que apenas se conocen compartan unas horas de encuentro y reforzando el sentimiento de comunidad que caracteriza a Es Clot desde hace dos décadas".

Más de Uno Ibiza y Formentera y su micrófono verde junto a Pepe Pérez | Redacción

Además, el viernes a las 18.30 horas también hay otra fiesta de la espuma; a las 20.00 horas la actuación del grupo de capoeira Banza de Senzala Ibiza; a las 21.00 horas el concierto de la Banda sinfónica Ciutat d’Eivissa dentro de la celebración de su centenario y a las 22.30 horas un espectáculo Ape Dreams Dance, y el domingo a las 11.00 horas otra gran fiesta de la espuma, a las 14.00 horas una gran paella popular; a las 20,00 horas nueva cita con Belma y su música para mayores y a las 21.30 horas el fin de fiesta con la gran verbena de Esta me la sé.

Por todo ello, Pepe Pérez ha reivindicado el trabajo que realiza la Asociación de Vecinos de Es Clot durante todo el año, "organizando talleres, actividades culturales y diferentes eventos sociales que complementan las fiestas patronales" y es que según ha confesado con una gran sonrisa "el éxito de las fiestas se debe al compromiso de un equipo de voluntarios que trabaja de forma desinteresada para mantener vivo el espíritu del barrio y seguir convirtiendo al Parque de la Paz en uno de los principales puntos de encuentro vecinal de la ciudad de Ibiza".