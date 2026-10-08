Óscar Pereiro: "Gracias a la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo conozco la isla como para ir a cualquier lado sin GPS"

El exciclista Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006, ha pasado por los micrófonos del especial de Más de Uno Ibiza y Formentera dedicado a la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo realizado en el Ibiza Rocks, y en él ha puesto en valor la relación tan especial que tiene con la prueba asegurando que ya lleva más años participando en ella que en el Tour de Francia".

De hecho, Pereiro regresa cada cada año después de una primera participación que llegó gracias a una invitación de David Ibáñez, responsable de Campagnolo, y desde entonces ha creado "una estrecha amistad" con el organizador Juanjo Planells y su familia " y que va mucho más allá que montar en bicicleto".

En este sentido, el excorredor gallego ha asegurado que "el principal atractivo de la prueba es que permite compartir carretera a ciclistas aficionados y grandes campeones sin la presión de la competición profesional demostrando lo que el cicloturismo puro y duro" y es que según ha explicado "cualquier persona acostumbrada a montar en bicicleta puede participar, independientemente de su nivel deportivo, y disfrutar de tres jornadas junto a figuras que hasta hace poco solo podía seguir por televisión como Miguel Induráin, Alberto Contador, Carlos Sastre u Óscar Freire".

Por otro lado, el campeón del Tour también ha destacado "la oportunidad de descubrir una Ibiza diferente desde la bicicleta, lejos de los recorridos turísticos habituales y con tiempo para disfrutar del paisaje" y es que según ha confesado, "gracias a la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo conozco la isla de Ibiza como para ir a cualquier lado sin GPS y a que con la bicicleta se puede llegar a rincones que resultan difíciles de conocer incluso en coche" y todo ello, en familia, y es que para Óscar Pereiro, uno de sus recuerdos más personales fue precisamente en Ibiza donde realizó su primera marcha cicloturista junto a su hijo mayor y que desde entonces "se ha convertido en otro participante habitual".

Durante la conversación, Pereiro también ha reflexionado sobre el atractivo de un deporte "que permite a cualquier aficionado ponerse a prueba y recorrer los mismos escenarios que los profesionales y combinar ejercicio al aire libre, compañerismo y superación personal, con la satisfacción de comprobar cómo se mejora con cada salida" y que en el caso de la prueba ibicenca "permite a los participantes experimentar durante unos días las sensaciones de una carrera profesional, con líneas de meta, jueces, organización y presencia de medios de comunicación".