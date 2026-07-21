María José Castillo: "Los jóvenes no solo deben mejorar su técnica futbolística sino también aprender valores como el compañerismo y el respeto a los rivales"

La presidenta de la Sociedad Deportiva Portmany, María José Castillo, ha participado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para analizar el desarrollo del campus oficial del Villarreal CF que se celebra estos días en Sant Antoni con casi 70 niños y niñas de entre 7 y 17 años y para valorar el gran momento que atraviesa el fútbol base del club con resultado como el reciente fichaje de la portera Marga Míguez por el Atlético de Madrid.

En este sentido, Castillo ha destacado que el campus "recupera la colaboración entre el club castellonense y la Sociedad Deportiva Portmany permitiendo a los participantes entrenar con la metodología de una de las canteras más prestigiosas del fútbol español sin salir de Ibiza" y que reúne a 67 jóvenes procedentes tanto del propio club como de otras entidades deportivas de la isla e incluso a algunos niños que se encuentran de vacaciones en Ibiza "con el objetivo no solo de mejorar aspectos técnicos y tácticos, sino también fomentar valores como el compañerismo, el respeto entre rivales, la disciplina, la alimentación saludable y la convivencia entre futbolistas que durante la temporada compiten en equipos diferentes".

Al mismo tiempo, la presidenta del histórico club pormanyí ha repasado la situación actual del fútbol base del Portmany, que vive un gran momento "como demuestra que la demanda para incorporarse al club continúa creciendo hasta el punto de que, en determinadas categorías, ya no hay plazas suficientes por falta de espacio e instalaciones" y pensando siempre "en garantizar que todos los equipos puedan trabajar en las mejores condiciones posibles y mantener la calidad de la formación que reciben los jugadores".

El fichaje de Marga Míguez por el Atlético de Madrid

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado al hablar del fichaje de la joven portera Marga Míguez por el Atlético de Madrid y es que Castillo ha mostrado su "satisfacción por la trayectoria de una futbolista formada íntegramente en la SD Portmany que ha destacado por su cabeza amueblada, su su esfuerzo, constancia y compromiso durante todos estos años" y "porque este paso demuestra que el trabajo realizado desde la base puede abrir las puertas del fútbol profesional a los jóvenes talentos de la isla".

Marga Miguez, reciente fichaje del Atlético de Madrid | Redacción

Además, este fichaje demuestra, según Castillo, "el crecimiento que está experimentando el fútbol femenino" por más que, en una isla como Ibiza, "las jugadoras con mayor proyección necesiten dar el salto a clubes de la península para seguir evolucionando siempre y cuando además vaya acompañada de la formación académica, ya que la educación sigue siendo fundamental para afrontar el futuro más allá del deporte de élite".