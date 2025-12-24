Lina Costa: "La salsa de Nadal es un símbolo de nuestra identidad que se transmite de generación a generación"

La salsa de Nadal ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de la Navidad ibicenca, como se ha puesto de manifiesto en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Nochebuena.

Este postre tradicional pitiuso, que cada familia elabora a su manera, sigue siendo un símbolo de identidad y de transmisión cultural de generación en generación y para conocer mejor su historia y elaboración, el día de Nochebuena nos hemos ido hasta Can Costa, en Ses Païsses de Sant Antoni, para hablar con Lina Costa, y conocer como la prepara todos los años junto a su hermana Esperanza.

En este sentido, Costa ha dejado claro que la salsa de Nadal "es el postre navideño por excelencia en Ibiza", del mismo modo que el flaó lo es en Semana Santa y ha confirmado que las almendras "son el ingrediente imprescindible", acompañadas de huevos, caldo de pollo, azúcar, canela, azafrán y, en algunos hogares de Sant Antoni, también miel.

Sin embargo, más allá de coincidir en los ingredientes, la joven ibicenca ha destacado que "no existen dos recetas iguales", ya que las diferencias están en las cantidades, los pequeños trucos familiares y hasta en supersticiones para muchos ibicencos como el remover siempre en el mismo sentido para que la salsa no se estropee.

Por último, también ha subrayado el valor emocional de la receta, "aprendida desde niña junto a su madre y su hermana", y ha puesto en valor que las nuevas generaciones sigan implicándose en su elaboración porque para ella, la salsa de Nadal no es solo un postre, sino un ritual colectivo que reúne a la familia, mantiene viva la memoria culinaria de la isla y refuerza el vínculo entre tradición y presente, demostrando que la Navidad en Ibiza también se cuenta a través de los fogones.