Juanmi Costa: "En Ibiza hemos tocado techo turístico y por eso hay que buscar crecer en valor y no en cantidad"

El director insular de Promoción Turística del Consell de Ibiza, Juanmi Costa, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera desde la World Travel Market de Londres para defender la necesidad de consolidar el mercado británico, alargar la temporada y apostar por un modelo turístico que permita equilibrar la actividad económica con la calidad de vida de los residentes.

En este sentido, Costa ha dejado claro que Ibiza "debe dejar de crecer en número de turistas y centrarse en mejorar la calidad de su oferta y el valor que genera el sector apostando por impulsar políticas de contención y por un crecimiento cualitativo que permita compatibilizar el turismo con las necesidades de los residentes" y es que, según sus palabras, "en la isla se ha tocado techo turístico como refleja el hecho de que las plazas turísticas y las pernoctaciones se mantienen en cifras similares a las de hace dos décadas".

Por otro lado, el director insular de Turismo, ha señalado que el mercado británico seguirá siendo el principal emisor internacional de turistas hacia Ibiza, "con unas previsiones para 2027 similares a las de las últimas temporadas" y concretamente ha destacado que el 61 % de los visitantes británicos repite sus vacaciones en la isla, y que por ello, la estrategia del Consell d'Eivissa "pasa ahora por consolidar abril como parte de la temporada turística y atraer visitantes de mayor poder adquisitivo interesados en la cultura, la gastronomía, el deporte y el turismo familiar y de congresos".

Al mismo tiempo, Costa también ha defendido la limitación de entrada de vehículos en Ibiza "ya que es una medida que ha permitido mejorar la movilidad durante este verano" y porque "ha despertado el interés de otros territorios viendo que se ha visto acompañada de un transporte público más potente y de una mayor lucha contra el intrusismo y las actividades turísticas ilegales como camino hacía un mayor equilibrio entre la actividad turística y la vida cotidiana de los residentes".

Por último, ha valorado positivamente los primeros contactos con turoperadores y compañías aéreas británicas en Londres, destacando el interés que despierta una Ibiza diferente a la del ocio nocturno y es que, según ha explicado, "cada vez más profesionales del sector descubren las posibilidades de la isla como destino cultural, deportivo y gastronómico fuera de julio y agosto".