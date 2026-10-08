Juanjo Planells: "Hemos crecido tanto en prestigio que ahora nos llaman los propios corredores para venir a la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo"

Juanjo Planells, organizador de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo ha pasado por el especial dedicado a la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo que ha emitido Más de Uno Ibiza y Formentera desde el hotel Ibiza Rocks destacando el récord de 760 participantes, entre ellos 179 mujeres y 68 ciclistas adaptados, y que demuestra que el sueño de su hermano Bartolo se ha consolidado como una de las pruebas más importantes del calendario cicloturista internacional.

Y es que según Planells, "hemos pasado de tener que ir reuniéndonos con todos los que podíamos y en cualquier sitio hace 25 años para que nos hicieran caso y demostrar que no eramos unos locos por creer que se podía potenciar y promocionar la isla a través de la bicicleta y el senderismo a que ahora nos llamen los propios corredores para venir a correr a Ibiza".

De hecho, aquel proyecto que parecía imposible ha terminado convirtiéndose en una referencia deportiva y turística, "capaz de atraer a figuras como Miguel Induráin, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Carlos Sastre u Óscar Pereiro" y de todo ello, también ha destacado el crecimiento del ciclismo femenino y, especialmente, del ciclismo adaptado, "que este año alcanza los 68 participantes, una cifra que es un récord nacional para una prueba de estas características ya que muchos lo ven como una de las grandes citas del final de su temporada y que ha requerido años de trabajo y una estrecha colaboración con hoteles, patrocinadores, instituciones y establecimientos de restauración para garantizar instalaciones accesibles".

Sin embargo, más allá del recorrido y de los participantes, , Planells ha asegurado que el verdadero éxito de la Vuelta "está en el ambiente de convivencia que se ha creado entre participantes, antiguos profesionales, patrocinadores y organización y que ha hecho que quien venga se sienta como en una gran familia mientras disfruta teniendo cerca a algunos de los mejores corredores de la historia que se prestan a venir a pesar de que nos dispongamos de los presupuestos necesarios para contratar grandes figuras deportivas".

Por otro lado, Planells también ha reivindicado el papel de los grandes eventos deportivos "para atraer visitantes fuera de la temporada turística" y es que según los datos que ha facilitado durante la entrevista, "nueve acontecimientos deportivos celebrados en Ibiza consiguieron movilizar el pasado año a unas 30.000 personas en temporada baja, mientras que las dos grandes vueltas ciclistas organizadas en la isla reúnen a cerca de 7.000 personas" y porque "se puede cifrar en 40 millones de euros el retorno mediático asociado a estos acontecimientos.

Y por ello, también ha defendido que Ibiza "todavía tiene margen para seguir creciendo en este sector aprovechando que el ocio, la oferta hotelera y el deporte pueden convivir y complementarse en Sant Antoni fuera de temporada atrayendo a otro tipo de turismo que es muy interesante para intentar huir del sol, playa y fiesta con la que en ocasiones se sigue asociando aún a Sant Antoni".