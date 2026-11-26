El presidente de la Asociación de Comercio de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF), José Javier Marí Noguera, ha detallado en Onda Cero en qué consiste la nueva edición de la campaña de Navidad del pequeño comercio de Ibiza, impulsada en colaboración con el Consell insular y los ayuntamientos de la isla.

Una iniciativa que cumple 17 ediciones y cuyo éxito, según ha reconocido el propio Marí Noguera, "sigue sorprendiendo" a sus organizadores, "ya que son los propios comerciantes quienes se interesan por participar y los clientes quienes esperan estas fechas con la ilusión de conseguir el premio de 9.000 euros" y es que la intención de esta campaña "es premiar la fidelidad de aquellos clientes que realizan sus compras en los establecimientos de proximidad durante todo el año y generar ilusión tanto entre los consumidores como entre los comerciantes".

En este sentido, Marí Noguera ha recordado que para participar en el sorteo, los consumidores únicamente tendrán que realizar sus compras en alguno de los 200 establecimientos adheridos, que estarán identificados con los carteles de la campaña y repartirán un total de 70.000 boletos y al mismo tiempo ha asegurado que "permite a muchas familias afrontar gastos que en otras circunstancias no podrían asumir, desde renovar el vestuario hasta cambiar el televisor o comprar muebles para sus viviendas, gracias a la amplia variedad de establecimientos y sectores comerciales que participan en la iniciativa".

Presentación de la campaña | Redacción

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Comercio de la PIMEEF ha valorado positivamente que la campaña arranque coincidiendo con el Black Friday, una fecha que, pese a tener sus ventajas e inconvenientes, "ayuda a mejorar las ventas en un mes como el de noviembre que tradicionalmente es uno de los meses más complicados para el comercio de Ibiza al coincidir con el final de la temporada turística y las semanas previas a la Navidad".

Incluso, Marí Noguera ha aprovechado su paso por los micrófonos de Onda Cero para reivindicar el esfuerzo que están realizando los pequeños comerciantes de Ibiza "para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, mejorar su oferta de productos y ser más competitivos frente a las grandes superficies y las plataformas de venta por internet" y por ello ha pedido a los residentes que "sigan confiando en los establecimientos de proximidad ya que mantener abiertos estos negocios no siempre resulta fácil debido a las obligaciones y regulaciones a las que tienen que hacer frente" y porque su actividad "contribuye a que haya iluminación, movimiento y vida en las calles de los diferentes municipios de la isla".

La XVII campaña de Navidad del pequeño comercio de la PIMEEF comenzará este viernes 27 de noviembre y se prolongará hasta el próximo 8 de enero, mientras que el sorteo se celebrará el 15 de enero. Una nueva oportunidad para conseguir un premio de 9.000 euros para gastar en un solo día y, al mismo tiempo, apoyar a aquellos comerciantes que mantienen sus establecimientos abiertos durante todo el año y que, según ha defendido Marí Noguera, siguen haciendo un importante esfuerzo para satisfacer las necesidades de los residentes de Ibiza.