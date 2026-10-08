Dani Sánchez: "Entre 7.000 y 8.000 visitantes llegarán a Sant Antoni durante octubre gracias a los eventos deportivos"

Dani Sánchez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, ha sido otro de los invitados del programa especial que ha emitido Más de Uno Ibiza y Formentera desde el hotel Ibiza Rocks con motivo de la vigésimo tercera edición de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo y en él ha puesto en valor el papel que tienen los eventos deportivos para atraer otro tipo de turistas fuera de la temporada estival.

No en vano, Sánchez ha asegurado que el municipio "espera recibir entre 7.000 y 8.000 personas durante el mes de octubre, entre participantes y visitantes vinculados a los diferentes acontecimientos deportivos que se celebran en la localidad" demostrando además "que octubre se ha convertido en uno de los meses más importantes para el deporte en Sant Antoni, con citas consolidadas como la prueba cicloturista, la caminata contra el cáncer y las carreras de montaña".

Algo que según el concejal de Deportes está ayudando también "a transformar la imagen turística de Sant Antoni, tradicionalmente asociada al ocio nocturno y a demostrar que el municipio puede atraer visitantes por motivos muy diferentes que no son solo la fiesta, la puesta de sol o las playas" y que esto también está teniendo consecuencias positivas para el sector hotelero, la restauración y el comercio, "porque muchos deportistas viajan acompañados de sus familias y consumen en comidas, cenas o desayunos o visitan museos o salas de cultura, dándolos luego a conocer cuando vuelven a sus lugares de origen".

En este sentido, Sánchez ha asegurado que uno de los pilares de esta estrategia es el deporte base, que el Ayuntamiento considera "fundamental tanto para fomentar hábitos saludables como para atraer nuevas actividades deportivas" y por ello Sánchez ha puesto como ejemplo el éxito de la cicloturista infantil, que ha completado sus 150 plazas disponibles y que moviliza también a padres, madres y otros familiares, o los torneos de fútbol base que se celebran durante las fechas navideñas "y que no serían posible sin el enorme trabajo que hacen clubes, asociaciones y organizadores".

Por otro lado, Sánchez también ha abordado las mejoras en las instalaciones deportivas municipales, especialmente las obras que ya han comenzado para construir una nueva grada en el campo de fútbol utilizado por la SD Portmany y el Luchador, y en este sentido, ha agradecido "la paciencia de los clubes afectados por los retrasos administrativos" destacando "la necesidad de modernizar unos espacios que utilizan cerca de 500 futbolistas cada temporada"

Y por todo ello, el concejal de Deportes ha concluído con una reflexión... "en Sant Antoni de Portmany soñábamos con ser un referente como destino turístico deportivo y a día de hoy esto es es una realidad gracias a los éxitos y el trabajo que se realiza en disciplinas como el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, el judo, el karate o el voleibol".