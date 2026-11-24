Beatrice Ibiza: «Todos mis deseos se han cumplido en esta isla»

La cantante, compositora y diseñadora de moda ha repasado su trayectoria personal y profesional en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha anunciado el lanzamiento de su nuevo tema, ‘Shining Star’, para el próximo 27 de noviembre.

La música, la moda, la familia y la conexión con la naturaleza son los pilares fundamentales de la vida de Beatrice Ibiza, artista de origen alemán que lleva cerca de treinta años residiendo en la isla y que ha conseguido convertir sus dos grandes pasiones en su profesión.

En una entrevista con Agustín Prades, en el espacio ‘Hablando al Aire’ de Onda Cero Ibiza y Formentera, la artista ha recorrido su trayectoria vital, desde su infancia en Alemania hasta su consolidación como diseñadora de moda y cantante.

«Todos mis deseos se han cumplido en esta isla Ibiza. Estoy súper agradecida por cada día que vivo aquí», ha asegurado.

Nacida en la localidad alemana de Speyer, Beatrice descubrió desde muy pequeña su pasión por la moda gracias a su abuela, quien le enseñó las técnicas de confección de prendas de punto. Durante su etapa escolar ya elaboraba jerséis que llegó a vender a sus propios profesores, demostrando desde muy joven su carácter emprendedor.

La artista también ha recordado algunos de los momentos más complicados de su infancia, como la separación de sus padres y su estancia temporal en un orfanato, antes de pasar a vivir con su padre y su abuela.

Una nueva vida en Ibiza

Tras recorrer España, Portugal y Marruecos en una caravana, Beatrice llegó a Ibiza junto a su hija. En la isla conoció a Francisco, su actual marido, con quien puso en marcha un proyecto empresarial vinculado al mundo de la moda.

Ambos comenzaron confeccionando sus propias prendas y comercializándolas en el mercadillo de Las Dalias, donde sus diseños tuvieron una gran aceptación.

Lo que comenzó como un pequeño negocio artesanal se convirtió en una empresa familiar, Beatrice San Francisco, en la que actualmente también participan sus dos hijas.

La diseñadora ha recordado cómo su firma se incorporó a la moda Adlib alrededor de 2005, participando durante 16 años en sus desfiles hasta la llegada de la pandemia.

Actualmente, la empresa cuenta con dos establecimientos en Santa Gertrudis y otro en Vara de Rey, además de su tienda online. La reorganización del negocio tras la pandemia le ha permitido disponer de más tiempo para dedicarse a su otra gran pasión: la música.

Más de cien canciones compuestas

Beatrice estudió música durante su adolescencia en el conservatorio, aunque posteriormente decidió continuar su formación de manera independiente. Hace aproximadamente quince años comenzó a participar en encuentros de música espiritual en Ibiza, descubriendo el kirtan, una práctica de canto colectivo basada en la repetición de mantras.

«Es un tipo de música que te abre el corazón, que te hace volar, que te hace participar, bailar, llorar», ha explicado.

Su propuesta artística combina sonidos espirituales, ritmos del mundo y música electrónica, una fusión con la que ha participado en diferentes festivales y encuentros musicales de Ibiza, Mallorca y Barcelona.

Durante la entrevista, la cantante ha revelado que ha compuesto más de cien canciones, muchas de ellas todavía pendientes de grabación.

La naturaleza constituye su principal fuente de inspiración. Durante sus paseos matinales por la montaña, acompañada de sus perros, surgen melodías y letras que registra con su teléfono móvil para desarrollarlas posteriormente con la guitarra.

Nuevo lanzamiento musical

La artista ha anunciado que el próximo viernes 27 de noviembre publicará su nueva canción, ‘Shining Star’, fruto de una colaboración musical.

Asimismo, ha adelantado que próximamente verá la luz un remix en el que fusiona los mantras con la música electrónica de estilo psytrance, explorando nuevas posibilidades sonoras dentro de su particular universo creativo.

A pesar de haber recibido propuestas para participar en encuentros internacionales, Beatrice asegura que no tiene entre sus prioridades alcanzar la fama, sino disfrutar de la música y mantener su calidad de vida.

«No busco la fama fuera», ha afirmado, destacando que ha encontrado en Ibiza el lugar donde desea vivir y desarrollar su creatividad.

La cantante y diseñadora representa esa otra Ibiza musical, alejada de los grandes circuitos comerciales, en la que la música se convierte en una herramienta de expresión artística, encuentro colectivo y conexión emocional.

Después de casi tres décadas en la isla, Beatrice continúa compaginando la moda y la música desde el lugar en el que, según reconoce, ha encontrado la felicidad, la estabilidad familiar y la libertad para desarrollar sus sueños.