Álvaro Pérez Navazo: "Los primeros mostos están muy limpios y muy aromáticos gracias a las lluvias del invierno y a unos racimos que han llegado en buenas condiciones"

Álvaro Pérez Navazo, director técnico de la prestigiosa bodega Can Rich de Sant Antoni, ha explicado en Onda Cero que la vendimia avanza en Ibiza con buenas perspectivas "pese a un verano marcado por las altas temperaturas" lo que hace que la intención "sea recoger alrededor de 100.000 kilos de uva, aproximadamente un 10% más que el pasado año".

De hecho, en el momento de la entrevista, la bodega había completado ya cerca del 64% de la cosecha y las primeras impresiones eran positivas ya que como ha confirmado Pérez Navazo, "los primeros mostos están muy limpios y muy aromáticos en buena parte gracias a que la campaña comenzó favorecida por las lluvias del invierno y por unos racimos que han llegado en buenas condiciones".

Malvasia ibicenca de Can Rich en Buscastell vendimiada a mano el sábado | Redacción

Sin embargo, el principal problema está siendo, "el intenso calor acumulado desde junio con temperaturas superiores a los 35 grados se han repetido prácticamente a diario desde el 19 de junio y que han provocado estrés hídrico y térmico en las plantas y ralentizando la maduración" y que se ha podido combatir, según Pérez Navazo a que la bodega tiene implementado "un riego por goteo que se utiliza únicamente para proteger las viñas y no para producir más, sino para garantizar la supervivencia de la planta".

Además, a las buenas previsiones también está contribuyendo la protección frente a las palomas torcaces, uno de los principales problemas sufridos durante campañas anteriores, y contra las que se combate "con redes colocadas en los viñedos que han permitido reducir unas pérdidas que llegaron a situarse entre el 30% y el 40% de la producción gracias en buena medida a que este año los racimos están llegando prácticamente intactos".

Por todo ello, Pérez Navazo ha confirmado que, pese a las dificultades meteorológicas, "se mantiene unas buenas expectativas de calidad" y "seguir apostando por preservar el patrimoniop vinícola de la isla con variedades estrechamente vinculadas a Ibiza, como la malvasía ibicenca y la monastrell, que tienen una gran salida en Ibiza y también mayor presencia en Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, Italia e, incluso, nuevos mercados en países nórdicos como Noruega, Suecia y Finlandia".