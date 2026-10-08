Álex Nieto: "Antes era inconcebible estar abiertos hasta la tercera semana de octubre y ahora eso es posible gracias al turismo deportivo"

Álex Nieto, director de hotel Ibiza Rocks de Sant Antoni ha pasado por el programa especial que ha realizado Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de la celebración de la vigésimotercera edición de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo que se celebra del 9 al 12 de octubre y en él ha destacado la la importancia de los acontecimientos deportivos para prolongar la temporada turística y diversificar la oferta de ocio de Ibiza como demuestra, según sus palabras, que solo durante este fin de semana están alojando unos 300 deportistas.

De hecho, ha confirmado que hasta hace unos años "era impensable alargar la temporada hasta el mes de octubre" y que ahora, gracias a este tipo de iniciativas y de turistas, pueden llegar sin problemas hasta la tercera semana, "consiguiendo además atraer otro tipo de público al que se asocia normalmente el municipio de Sant Antoni de Portmany y que descubren que este mes es uno de los mejores para disfrutar de Ibiza, gracias a las temperaturas agradables, la oferta gastronómica todavía disponible y la posibilidad de realizar actividades al aire libre".

Por ello, el hotel se ha convertido desde hace cuatro años en uno de los principales colaboraores patrocinadores de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo, reservando ya en estas fechas un centenar de habitaciones para ciclistas, con una ocupación media de dos o tres personas por habitación, y situadas en zonas más tranquilas, próximas al gimnasio y a los comedores, aunque también existe la posibilidad de "reunir en un mismo establecimiento a visitantes con intereses muy diferentes" ya que no hay que olvidar que la celebración de la prueba coincide con los principales cierres de las discotecas.

En este sentido, Nieto ha explicado que esta combinación "demuestra que Sant Antoni puede ofrecer mucho más que turismo de fiesta por más que durante los meses centrales del verano resulte más complicado diversificar la actividad" y es que según ha confirmado "los acontecimientos deportivos celebrados al principio y al final de la temporada están ayudando a transformar progresivamente la imagen que se tiene del municipio, no solo en España y en Baleares sino a nivel nacional e internacional, atrayendo además nuevos perfiles de visitantes que no son los habituales".

No en vano, el director de Ibiza Rocks ha defendido "la convivencia entre el turismo musical que sigue queriendo venir al lugar por el que han pasado Ed Sheeran o Dua Lipa, y el deportivo, gastronómico y cultural como una de las grandes oportunidades de futuro para la isla" y por ello ha confirmado que aunque el hotel ha estado tradicionalmente "muy vinculado al mercado británico, está registrando una presencia cada vez mayor de turistas nacionales, demostrando que poco a poco se puede cambiar el modelo y que poco a poco se está consiguiendo".