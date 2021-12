Tres fallecidos el jueves por coronavirus en Asturias

Últimos datos epidemiológicos

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha informado de tres nuevos fallecimientos por COVID-19 registrados este jueves en el Principado. Se trata de tres hombres de 60, 68 y 91 años. Actualmente hay 162 pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de COVID-19, de los que 135 están en planta y otros 27 permanecen ingresados en UCI. La ocupación total por COVID-19 en los hospitales asturianos es del 4,62% y en el caso de las UCIs se sitúa en el 9,27%.

Medidos de CO2 obligatorios

El Principado había señalado que tomaría medidas de más control en caso de superar parámetros con 150 ingresos en planta o 25 en UCI. El Principado ha decidido que los medidores de CO2 sean obligatorios nada más empezar el sábado 11 en hostelería ( bares de copas, salas de fiestas, discotecas entre ellos), locales de juego y gimnasios. Sin embargo, los empresarios tendrán una semana para colocar los aparatos de medición. Los negocios a los que atañe la norma podrán justificar el incumplimiento de la obligación de disponer de sistemas de medición e información de la concentración de CO2, por encontrarse en trámite su adquisición, hasta las 00.00 horas del 18 de diciembre. La obligación se aplicará a los espacios interiores de uso público en los que no se pueda utilizar la mascarilla de forma continuada por la propia actividad que en ellos se desarrolla. También afectará a recintos en los que se congreguen simultáneamente más de 500 personas, aunque la mascarilla se use de manera permanente. Los propietarios deben situar los sistemas de medición en un lugar visible para la clientela y vigilar que la concentración de CO2 no rebase en ningún momento las 800 partículas por millón (ppm), aunque se recomienda mantener siempre los niveles por debajo de las 700 ppm. Si se supera el límite establecido, será necesario reforzar la ventilación natural o forzada del local. El Principado aconseja también el uso de medidores en ludotecas, escuelas de 0 a 3 años, guarderías, academias y otros establecimientos similares en los que los usuarios no tengan obligación de usar. mascarilla.

Oviedo y Pajares

El alcalde Alfredo Canteli espera un comportamiento de precaución ante la aproximación de las fiestas. La idea es, en principio, mantener la cabalgata de Reyes como está programada. Mientras, desde Comisiones Obreras alertan sobre la estación de Valgrande Pajares. De 50 empleados 10 están de baja por el coronavirus a lo que se suman 11 puestos sin cubrir en plena temporada invernal.