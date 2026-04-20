La 45ª Edición del Descenso del Piloña cubre las mejores expectativas y consagra la popularidad de la fiesta

Al gran desfile -cada vez más impresionante- acudieron los grupos de Arriondas, Cangas de Onís, Ribadesella, Coya (Piloña), Amieva o Sevares. Claro está, no faltaron por su puesto Los Tritones, que abrieron el desfile y siguen siendo el alma de la fiesta.

Se contó igualmente con una amplia representación institucional con los alcaldes de Parres, Ribadesella, Cangas de Onís, Piloña o Amieva y también la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo.

El pregón de Rodrigo Cuevas, muy esperado y aplaudido, resonó en la margen del Piloña y sirvió, como él mismo había anunciado, para agradecer al concejo de Piloña la buena acogida que le dio desde el primer momento de su llegada, hace ahora ya 10 años. Rodrigo desfiló, pregonó y festejó junto con los miles de asistentes a una celebración que logró agotar las existencias en la hostelería local.

La competición

El palista cangués Kiko Vega Suárez, de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, ganó este sábado la prueba masculina del 45.º Descenso del río Piloña en categoría K-1 sénior. En mujeres, el triunfo fue para la palentina Mara Santos García, del club Fuentes Carrionas.

La carrera, que discurrió desde el puente Vieyu de Infiesto hasta el puente de Sorribes en Sevares, tiene un recorrido de 11 kilómetros. Vega los cubrió en 49 minutos y 34 segundos. Santos García necesitó 1 hora, 12 minutos y 20 segundos.

El podio masculino lo completaron el parragués Tomás Peruyero García, también de la SCD Ribadesella, que llegó 58 segundos por detrás de Vega, y Abel García Cimentada, del Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís, a 1 minuto y 27 segundos. García Cimentada es el actual campeón del Descenso Internacional del Sella.

La jornada tuvo también una gran respuesta popular. Infiesto registró una de las mayores afluencias de público de los últimos años, y la fiesta en torno a la entrega de premios se prolongó hasta la madrugada.