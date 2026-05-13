Nava acoge el IV Campeonato de España de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje

La localidad asturiana de Nava acogerá el próximo 23 de mayo el IV Campeonato de España de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje, una de las citas más destacadas del calendario cinegético nacional, que reunirá a cerca de 40 participantes llegados de distintos puntos del país. Organizado por la Real Federación Española de Caza, junto a la Federación Asturiana de Caza y el Consejo Superior de Deportes, el campeonato se desarrollará en un entorno natural idóneo para la práctica de esta exigente modalidad, en la que la compenetración entre guía y perro resulta fundamental.

La competición evaluará las capacidades de los perros atraillados en tareas esenciales como el rastreo y seguimiento del jabalí salvaje. Para garantizar el rigor técnico y el cumplimiento del reglamento, la prueba contará con la supervisión de seis jueces nacionales especializados. El Campeonato de España de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje pone en valor el papel de los perros de rastro en la actividad cinegética, fomentando una caza ética, responsable y ligada al conocimiento del medio natural. Asimismo, la celebración del evento supondrá un importante impacto económico y social para Nava, con la llegada de participantes, jueces y acompañantes, reforzando su proyección como destino vinculado al medio rural y cinegético.

El campeonato cuenta con el mecenazgo de Mutuasport; el patrocinio oficial de Browning, Winchester, Miroku y Legia; y la colaboración de ISUZU, HART, Avis, Cinegética+SC, la Asociación de Cazadores de Piloña "Monte Cayón", Arion, Caja Rural de Asturias, Carnicería David, Sidrería Pepe El Bueno, Agrudeca Nava, Asturias Paraíso Natural, el Ayuntamiento de Nava, el Ayuntamiento de Bimenes, Deporte Asturiano, AVICAN Carpintería, D.M. Construcciones, Hunter Radikal, Sidra Orizón y Sociedad de cazadores de Bimenes. El evento arrancará el viernes con la recepción de participantes en el Museo de la Sidra de Nava, donde tendrá lugar el acto de bienvenida y la cena oficial. La jornada principal se celebrará el sábado 23 de mayo.

• 08:00 h: Concentración de participantes

• 08:30h: Salida de los participantes hacia los distintos campos.

• 09:00h: Comienzo de la prueba.

• 12:30h: Comienzo de la final de la prueba (Nava).