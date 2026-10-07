El libreto es obra del jovencísimo Giuseppe Bardari, basado en la tragedia "Maria Stuart" de Friedrich Schiller, más que en una reconstrucción estrictamente histórica de la vida de la reina escocesa.

Finalmente, "Maria Stuarda" se estrenó el 30 de diciembre de 1835 en el Teatro alla Scala de Milán, con la célebre Maria Malibran en el papel protagonista. Donizetti adaptó incluso parte de la escritura vocal a las extraordinarias cualidades de la cantante.⁠

La acción nos sitúa en 1587, durante el cautiverio de María Estuardo en Inglaterra. Frente a ella aparece Isabel I, Reina de Inglaterra, que ve en María no solo una rival política y dinástica, sino también una rival amorosa por el afecto del Conde de Leicester.

El centro dramático de la ópera es el enfrentamiento entre las dos reinas, un encuentro que nunca ocurrió históricamente, y que Donizetti convierte en una formidable confrontación vocal y teatral. María termina condenada a muerte y afronta sus últimos momentos entre la oración, el perdón y una extraordinaria serenidad.

Así, Donizetti transforma un conflicto político en un gran drama sobre dos mujeres enfrentadas por el poder, el amor, los celos y el destino, reservando para María una de las despedidas más conmovedoras de todo el repertorio belcantista.