María García: "Podemos detectar objetos ocultos aunque no los podamos ver con nuestros propios ojos"

Durante una entrevista en Onda Cero, la investigadora explicó que sus principales líneas de trabajo se centran en los proyectos Empowered y Remidis, dos iniciativas de ámbito nacional y europeo orientadas al desarrollo de sistemas radar cada vez más precisos y versátiles. "Estamos trabajando en nuevas arquitecturas de sistemas radar y también en el diseño de un tipo especial de antenas para estos sistemas", señaló la investigadora sobre el proyecto Empowered.

En el caso de Remidis, la aplicación es todavía más específica. "Nos estamos centrando en una aplicación en concreto de los sistemas radar, que es para detectar objetos que están ocultos bajo el suelo", explicó.

María García destacó que una de las grandes ventajas de esta tecnología es su capacidad para identificar elementos que escapan a otros sistemas de detección tradicionales. "Con un sistema radar podemos obtener información de nuestro entorno sin necesidad de entrar en contacto directo con los objetos que queremos detectar. Podemos detectar objetos incluso si están ocultos y nosotros no los podemos ver con nuestros propios ojos", afirmó.

La investigadora puso como ejemplo algunos de los escáneres de seguridad utilizados actualmente en aeropuertos, que permiten localizar tanto materiales metálicos como otros elementos que pasarían inadvertidos para detectores convencionales. "Estos escáneres están basados en sistemas radar y nos permiten detectar tanto objetos metálicos como no metálicos", señaló.

Una capacidad que resulta especialmente importante cuando se trata de localizar elementos enterrados o fabricados con materiales plásticos. "Hay minas que no son metálicas, sino de carácter plástico. Es justo en ese tipo de materiales donde otros sistemas no funcionan correctamente", explicó.

Más allá de la investigación tecnológica, la científica valdesana defendió la importancia de trasladar el conocimiento generado en laboratorios y universidades a la sociedad. "La investigación no debería quedarse nunca en un ámbito puramente académico, sino que tendría que contribuir a resolver problemas que tengamos en nuestro entorno", aseguró.

También quiso lanzar un mensaje a los jóvenes que se plantean su futuro académico y profesional, animándolos a acercarse al mundo de la ciencia y la ingeniería. "Hay muchos caminos diferentes y yo creo que lo mejor es intentarlo y probar a ver si te gusta la investigación", manifestó.

Actualmente, García continúa al frente de varios equipos científicos y reconoce que su principal reto es que los avances logrados en los próximos años puedan traducirse en aplicaciones reales. "Me gustaría que todo ese trabajo se tradujese en avances que aporten algo a nuestro entorno y a la sociedad en general", concluyó.

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