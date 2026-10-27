"Vamos a hacer todo lo posible para que quien realizó la pintada al alcalde de Valdés responda ante la Justicia"

El comisario jefe de la Policía Nacional en Luarca, Francisco José García, destacó que la conmemoración llega cuando el cuerpo cumple 202 años de historia y defendió la importancia de mantener una relación estrecha con la población.

"Nos sentimos orgullosos de ser policías nacionales y queremos agradecer a los ciudadanos el apoyo que nos prestan durante todo el año. La seguridad es cosa de todos".

El responsable policial asegura que 2026 está siendo un ejercicio favorable para la seguridad en el ámbito de actuación de la comisaría de Luarca. Según explicó, la criminalidad ha descendido y el nivel de resolución de los delitos continúa siendo elevado. "Asturias es una región muy segura y particularmente Luarca también lo es. No es fruto del azar, sino del trabajo de todos los compañeros y compañeras".

Francisco José García señaló que las estafas por internet continúan siendo el delito que más preocupa, siguiendo una tendencia que se registra en toda España. Por ello, la Policía mantiene campañas informativas y de prevención dirigidas especialmente a las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables frente a este tipo de engaños.

El comisario reconoció que la principal falta de efectivos se registra actualmente en el área de documentación de españoles y extranjeros. A pesar de ello, destacó el trabajo desarrollado por los agentes. "Hemos alcanzado una cifra récord este año en la expedición de documentación para ciudadanos extranjeros". Asimismo, puso en valor la colaboración que la Policía Nacional mantiene con la Inspección de Trabajo para combatir irregularidades laborales y proteger los derechos de trabajadores extranjeros, así como la lucha contra la trata de seres humanos.

Durante la entrevista, Francisco José García también se refirió a la investigación abierta por la aparición de pintadas amenazantes dirigidas al alcalde de Valdés, Óscar Pérez. El comisario fue contundente al condenar los hechos y confirmó que la Policía Nacional trabaja conjuntamente con la Policía Local para esclarecer lo ocurrido. "Vamos a hacer todo lo posible para que quien haya hecho esa pintada responda ante la Justicia". García calificó el episodio como un hecho "profundamente reprobable", impropio de una sociedad democrática, y mostró su confianza en que se trata de un comportamiento aislado.

El jefe policial destacó también las excelentes relaciones de trabajo que mantiene la comisaría de Luarca tanto con la Guardia Civil como con la Policía Local de Valdés. Esa colaboración, aseguró, quedó patente durante el dispositivo de las fiestas de San Timoteo, que se desarrollaron sin incidentes graves gracias al despliegue conjunto de efectivos ordinarios y unidades especializadas.

Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, Francisco José García quiso trasladar finalmente un mensaje de tranquilidad a la población. "La colaboración ciudadana es fundamental. Los vecinos responden y ayudan, y eso nos permite ofrecer un mejor servicio y seguir haciendo de Asturias y del Occidente un lugar seguro".

Escucha la entrevista aqui.